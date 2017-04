Der SV Darmstadt 98 hat auch im 14. Auswärtsspiel in dieser Saison keinen Punkt eingefahren. Dabei hatten die Lilien das Kellerduell gegen Ingolstadt zwischenzeitlich sogar gedreht, kassierten am Ende aber erneut eine Niederlage.

Darmstadt 98 hat bei Tabellennachbar FC Ingolstadt am Sonntag eine 2:3-Niederlage kassiert und damit im Kampf um den Klassenerhalt einen erneuten Rückschlag hinnehmen müssen. Pascal Groß hatte die Hausherren nach zwanzig Minuten in Führung gebracht. Bereits zuvor hatte der FCI zahlreiche Chancen vergeben. Die Lilien blieben lange spielerisch unauffällig – bis zur 34. Minute. Dann fasste sich Mario Vrancic ein Herz und zimmerte das Leder zum Ausgleich ins Netz. Nur fünf Minuten später traf Vrancic erneut und brachte die Lilien per Foulelfmeter in Führung.

Die Lilien hatten das Spiel gedreht, doch das war nur eine Momentaufnahme. In der 68. Minute drückte Almog Cohen den Ball zum Ausgleich über die Linie, bevor Markus Suttner für die Entscheidung sorgte (72.). In der Schlussphase Flog Antonio Colak dann noch mit Gelb-Rot vom Platz (87.). 14 Punkte trennen die Lilien jetzt von Ingolstadt auf Rang 17.

Mehr in Kürze.

