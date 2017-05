Der SV Darmstadt 98 hat im vorerst letzten Bundesliga-Heimspiel eine Niederlage kassiert. Gegen Hertha BSC präsentierten sich vor allem die Fans der Lilien erstklassig.

Der SV Darmstadt 98 hatte sich für das letzte Bundesliga-Heimspiel vor dem Gang in die 2. Bundesliga viel vorgenommen. Gebührend wollte sich das Team von Trainer Torsten Frings von den Fans am Böllenfalltor verabschieden, am liebsten mit einem Sieg. Gegen Hertha BSC kassierten die Lilien am Samstag dann aber eine 0:2-Niederlage. Salomon Kalou hatte die Berliner bereits in der 14. Minute in Führung gebracht. Jordan Torunarigha erhöhte nach einer knappen halben Stunde auf 2:0 (28.).

Dominik Stroh-Engel (li.) und Benjamin Gorka durften sich auch auf dem Feld von den Lilien-Fans verabschieden. Bild © Imago

Die Lilien stemmten sich nach Kräften gegen die drohende Niederlage, und auch die Fans präsentierten sich erstligareif. Sie zeigten noch einmal eine beeindruckende Choreographie und reagierten mit einer Schirm-Aktion auf die Auflage der DFL, das gesamte Böllenfalltor zu überdachen. Mit dabei waren auch die Aufstiegshelden Dominik Stroh-Engel, der in der 64. Minute eingewechselt wurde, und Benjamin Gorka (ab 84.) – aber auch sie konnten nichts mehr an der Niederlage der Lilien ändern.

Emotionaler Abschied

Im letzten Heimspiel der Lilien wurde es noch einmal emotional. "Was wir die letzten zehn Jahre hier aufgebaut haben, das nimmt uns niemand mehr", sagte Präsident Rüdiger Fritsch in seiner Ansprache vor der Partie. "Wir werden alle dafür arbeiten, dass wir wieder eine ganz, ganz tolle Saison erleben."

Vor 17.400 Zuschauern im ausverkauften Jonathan-Heimes-Stadion spielten die Darmstädter wie immer engagiert. Die ohne den angeschlagenen Stammkeeper Michael Esser angetretenen Darmstädter-Abwehr wackelte allerdings von Beginn an. Bereits nach einer knappen Viertelstunde lag der Ball hinter Daniel Heuer Fernandes: Kalou köpfte schulbuchmäßig nach einer scharfen Flanke von Vladimir Darida ein.

Torunarigha entscheidet Partie

Setzten ein humorvolles Zeichen - die Lilien-Fans mit ihrer Version des überdachten Böllenfalltors. Bild © Imago

Eine weitere Unaufmerksamkeit der Gastgeber nutzte Torunarigha, um erneut per Kopf auf 2:0 zu erhöhen. Mit der Hereinnahme von Jan Rosenthal bereits nach einer guten halben Stunde hatte Frings versucht, die Offensive des Absteigers zu stärken. Doch Darmstadt blieb vorne zu harmlos. Nach einer verpatzten Dreifach-Chance der Gastgeber, unter anderem durch Rosenthal, schoss Herthas Alexander Esswein noch an den Pfosten (62.).

Einen originellen Seitenhieb gegen die Deutsche Fußball Liga ließen sich die 98er Fans vor dem Anpfiff einfallen. Bei strahlendem Sonnenschein spannten die Zuschauer auf der Gegengeraden Regenschirme und ein Plakat auf: "Seht ihr DFL, so haben wir uns das gedacht." Die DFL verlangt von den Darmstädtern eine überdachte Gegentribüne – die ungelöste Stadionfrage bleibt das größte Problem der Südhessen auch in der 2. Liga. Nach dem Abpfiff feierten die Anhänger ihre Mannschaft für zwei Spielzeiten in der Bundesliga noch einmal frenetisch, und auch das Team bedankte sich bei seinen "erstklassigen Fans".