Der SV Darmstadt 98 ist noch immer nicht abgestiegen. Denn beim Hamburger SV feierten die Lilien am Samstag ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison und haben den drohenden Gang in die zweite Liga damit erneut vertagt.

Darmstadt 98 stemmt sich mit aller Macht gegen den drohenden Abstieg aus der Bundesliga: Das Team von Trainer Torsten Frings setzte sich am Samstag mit 2:1 gegen den Hamburger SV durch und hat damit rein rechnerisch noch immer die Möglichkeit, den Klassenerhalt zu schaffen. Es war der erste Auswärtssieg der Lilien in dieser Saison. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, traf Kapitän Aytac in der 51. Minute nach einer Ecke zur 1:0-Führung für die Darmstädter.

Nur zwei Minuten später erhöhte Youngster Felix Platte mit seinem ersten Bundesligatreffer auf 2:0. In der 86. Minute gelang Marcel Heller noch ein Treffer, weil er beim Zuspiel aber im Abseits stand, zählte das Tor nicht. Doch damit nicht genug: Fabian Holland brachte das Team von Trainer Frings mit einem Eigentor in der Nachspielzeit noch einmal in Schwierigkeiten. Auch das änderte aber nichts mehr am Sieg der Lilien.

Torlose erste Halbzeit

Vor 56.132 Zuschauern im Volksparkstadion zeigte sich zunächst, warum Darmstadt in den 14 Saisonspielen zuvor auswärts noch keinen Punkt hatte ergattern können. Denn die Lilien setzten aus einer sehr kompakten Defensive heraus fast nur auf Standardsituationen - ohne sich auch nur eine zwingende Chance zu erarbeiten. Das machte es für die Hamburger schwierig, ihr schnelles Umschaltspiel über die Flügel aufzuziehen.

Dennoch wurde es vor allem dann gefährlich, wenn Linksaußen Filip Kostic Tempo aufnahm und mit seinen Hereingaben die Lilien-Defensive forderte. Doch sowohl Bobby Wood als auch Aaron Hunt (14.) brachten sein Zuspiel nicht im Darmstädter Tor unter.

Sulu und Platte eiskalt

Kurz nach Wiederanpfiff schlugen die Darmstädter dann aber eiskalt zu. Erst traf Sulu nach einer Ecke von Mario Vrancic zur Führung (51). Nur zwei Minuten später schloss Platte einen Konter über Vrancic und Jerome Gondorf zum 2:0 ab (53.). Vom Schock des Doppelschlages erholten sich die Gastgeber nicht mehr richtig. Zudem stemmten sich die Lilien mit aller Macht gegen den drohenden Abstieg, verteidigten konsequent und spielten sich auch in der Offensive noch Möglichkeiten heraus.

Dem HSV gelang zwar noch der Anschlusstreffer – allerdings nicht ohne Schützenhilfe der Gäste. Holland überwand in der Nachspielzeit Keeper Michael Esser (93.). Die Partie war kurz nach dem Anpfiff für knapp vier Minuten unterbrochen worden, nachdem HSV-Fans auf der Nordtribüne Pyrotechnik gezündet hatten und bunter Rauch über dem Rasen hing.

Weitere Informationen Hamburger SV - Darmstadt 98 1:2 (0:0) Hamburg: Mathenia - Diekmeier (58. Jatta), Papadopoulos, Mavraj, Douglas - Sakai, Jung - Hunt, Holtby, Kostic (70. Gregoritsch) - Wood



Darmstadt: Esser - Sirigu, Banggaard, Sulu, Holland - Altintop, Kamavuaka (70. Rosenthal) -Gondorf, Vrancic (80. Sam), Heller - Platte (63. Schipplock)



Tore: 0:1 Sulu (51.), 0:2 Platte (53.), 1:2 Holland (90.+3/ET)



Gelbe Karten: Mavraj, Hunt, Kostic - Banggaard, Kamavuaka



Schiedsrichter: Stegemann (Niederkassel)

Zuschauer: 54.000 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel!, 22.4.2017, 17 Uhr