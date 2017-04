Mit dem Sieg in Hamburg zögert der SV Darmstadt 98 den Abstieg aus der Bundesliga ein zweites Mal hinaus. Für die großen Gefühle sorgt das nicht.

Ganz am Ende kam dann fast noch einmal so etwas wie Hektik auf. Torsten Frings tigerte durch die weitläufigen Kabinengänge im Bauch der Hamburger Arena, zur einen Tür rein, zur anderen raus. Immer wieder blickte er aufgeregt auf seine Armbanduhr. Frings hatte eine Aufgabe zu bewältigen, die fast noch schwerer schien, als den ersten Auswärtssieg dieser Saison einzufahren: Der Trainer musste seine Spieler einsammeln. Und zwar schnell. Nur anderthalb Stunden nach dem 2:1 (0:0)-Sieg beim Hamburger SV ging nämlich schon wieder der Darmstädter Flieger in Richtung Heimat.

Viel Zeit für die großen Gefühle hatten sie im Lager der Lilien also ohnehin nicht eingeplant – egal, was da in Hamburg passieren würde. Schließlich hätte am Ende des Tages auch der definitive Abstieg aus der Bundesliga stehen können. Dann lieber nichts wie weg. Doch es kam anders.

Lilien fühlen sich als Außenseiter pudelwohl

Bislang war der Abstieg der Lilien ja nur so ein Gefühl. Allen ist klar: Den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Südhessen wird es erwischen. Seitdem aus dem Gefühl aber ein Fakt werden kann, seitdem es also darum geht, dass der Klub auch rechnerisch keine Chance mehr auf den Klassenerhalt hat, da fängt die Mannschaft plötzlich an zu siegen. Erst vergangene Woche zu Hause gegen Schalke, nun sogar auswärts beim Hamburger SV. Es waren die ersten Punkte in der Fremde überhaupt in dieser Saison. Für Frings ist das nur allzu logisch: "Sie müssen sich mal bei uns ein Training angucken", riet er den Journalisten. "Da ist ein Feuer drin – das habe ich noch nicht erlebt." Und das, obwohl es ja eigentlich um nichts mehr geht.

Aber vielleicht ist ja auch genau das der entscheidende Faktor, der dieser Mannschaft gefehlt hat. Sie kann befreit aufspielen, niemand erwartet mehr etwas vom designierten Absteiger. "Alle haben uns doch schon abgeschrieben. Wir haben nichts mehr zu verlieren", erzählte Kapitän Aytac Sulu. Und Fabian Holland fügte an: "Wir wollen die Bundesliga einfach nur genießen." Viermal dürfen sie das noch. Dann ist Schluss.

Fritsch: "Die schlechte Hinrunde hängt uns nach"

In Hamburg haben Sulu (51.) und Felix Platte (53.) mit seinem ersten Treffer für die Lilien den definitiven Abstieg per Doppelschlag vertagt. Ein bisschen wirkt es, als sei dieser Klub unabsteigbar. Zumindest für den Moment. Mit ihrer Lockerheit haben die Darmstädter auch zu jener Effektivität zurückgefunden, die sie in der Vergangenheit stark machte. Standards und Fehler des Gegners werden schnurstracks genutzt. Das Spielglück ist zurück. Ein bisschen kann man sich darüber ärgern. Drei, vier Spieltage früher – und Darmstadt hätte vielleicht tatsächlich noch einmal in den Klassenkampf eingreifen können. "Die schlechte Hinrunde", stöhnt Präsident Rüdiger Fritsch, "hängt uns jetzt nach."

Die jüngsten Darmstädter Erfolge haben nicht nur kosmetischen Charakter. Sie zeigen, auf welche Spieler sich in der kommenden Zweitliga-Runde bauen lässt und sie zeigten laut Fritsch auch: "Das Trainerteam funktioniert." Will heißen: Das Vertrauen, dass Torsten Frings vielleicht kein Retter, aber dafür der richtige Mann für den Neuaufbau ist, wächst weiter.

Die Siege ändern nichts - oder etwa doch?

Am kommenden Samstag geht es für die Lilien zu Hause gegen Freiburg, bei elf Punkten Rückstand auf den Relegationsrang und vier noch ausstehenden Partien heißt es dann zum dritten Mal: siegen oder fliegen. Sie bilden sich in Darmstadt auf ihre beiden Erfolge nicht viel ein, der Jubel in Hamburg war verhalten. Es muss ein komisches Gefühl sein, zu gewinnen und an der Lage trotzdem nichts zu ändern.

Oder doch? Es brauchte vier, fünf, vielleicht auch sechs Fragen, um Felix Platte den einen Satz zu entlocken, den sie in Darmstadt in den vergangenen Jahren schon so oft gesagt haben: "Vielleicht klappt ja noch ein Wunder." Ob er das wirklich ernst meinte, konnte Platte nicht mehr verraten. Frings stand schon hinter ihm. Der Flieger wartete.