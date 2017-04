Zwölf Mal probiert, zwölf Mal ist nichts passiert: Die Reisekosten zu Auswärtsspielen hätte sich der SV Darmstadt 98 in dieser Saison komplett sparen können. Dank einer besonderen Schwäche der Leipziger besteht aber Hoffnung auf Besserung.

Die Abschiedstournee durch die Stadien der Bundesliga führt den SV Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr) nach Leipzig. Knapp 400 Kilometer müssen die Lilien zurücklegen, um dann – nun ja – vermutlich zum 13. Mal in dieser Saison ohne einen einzigen Zähler in der Tasche wieder den Heimweg antreten zu müssen. Oder wird an diesem Wochenende etwa alles anders? Der Faktencheck lässt zumindest hoffen.

Das Jahr-2017-Problem

Die traditionsbewussten Fans der Lilien werden es nicht gerne hören. Aber der SV Darmstadt 98 und RB Leipzig haben tatsächlich eine Gemeinsamkeit: Es läuft gerade nicht rund. Die Länge der beiden Negativserien ist dabei jedoch ebenso unterschiedlich wie der Etat oder der Tabellenplatz: Während RB seit drei Spielen auf einen Sieg wartet und zuletzt zweimal in Folge verlor, haben die Lilien nur zwei der vergangenen 17 Partien gewonnen. Die gute Nachricht: Es kann eigentlich nur besser werden.

Das Auswärts-Problem

Apropos besser werden: Die Auswärtsbilanz der Lilien gleicht einer Bankrotterklärung. Zwölf Mal traten die Darmstädter in dieser Spielzeit bereits in fremden Stadien an, mehr als neue Erfahrungen durften sie dabei allerdings nicht sammeln. In den vergangenen sechs Auswärtsspielen gelang noch nicht mal ein Tor. Wie gesagt: Noch schlechter geht es eigentlich nicht.

Das Hinten-dicht-Problem

Zumindest den letztgenannten Makel könnten die Lilien in Leipzig tatsächlich ausmerzen. Die Roten Bullen haben in der Rückrunde nämlich noch nicht ein Spiel bestritten, ohne dabei ein Gegentor zu kassieren. Die RB-Defensive verteilt seit acht Spieltagen regelmäßig Einladungen zum Toreschießen an die Gegner – vielleicht bekommt ja auch das Team von Torsten Frings noch eine ab. Einen Haken hat die Sache allerdings noch: Auch Darmstadt hat in der Rückrunde in jedem Spiel einen Gegentreffer kassiert. Die Zuschauer können sich also freuen: Tore sind quasi garantiert.

Das Kellerkinder-Problem

Eine Garantie auf einen Heimsieg der favorisierten Leipziger gibt es hingegen nicht. Die Wettanbieter und alle Experten sehen die Truppe von Trainer Ralph Hasenhüttl zwar klar vorne, ein Funken Hoffnung auf einen Darmstädter Überraschungserfolg besteht aber. RB hat nämlich offenbar eine Allergie gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller. Die vergangenen drei Niederlagen setzte es gegen den Hamburg SV (0:3), VfL Wolfsburg (0:1) und Werder Bremen (0:3). Sie haben es gemerkt: alles Abstiegskandidaten. Da geht also was für die Lilien.