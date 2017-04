Der Abstieg der Lilien könnte am Sonntag bereits feststehen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Darmstadt 98 den Klassenerhalt noch schafft, ist gering – oder besser, verschwindend gering. Mathe-Profi Bernd Giezek hat die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet – und macht den Fans trotz erdrückender Zahlen Hoffnung.

Es gibt Zahlen, die sind nichts für schwache Nerven. Etwa die, die die Chance beschreibt, den Lotto-Jackpot zu knacken – eins zu 140 Millionen. Das ist für den Otto-Normal-Kopfrechner nicht nur schwer vorstellbar, sondern auch reichlich unwahrscheinlich. Weniger abstrakt, aber für Lilien-Fans ähnlich schmerzhaft ist dieser Tage die Zahl 14. So viele Punkte trennen die Lilien sechs Spieltage vor Schluss vom vorerst rettenden Ufer, dem Relegationsplatz.

Und das ist nicht die einzige Zahl, die den Darmstädter Anhängern die Sorgenfalten auf die Stirn treibt. "Es wird eng für Darmstadt", sagte Bernd Giezek im Gespräch mit YOU FM. Der Hochschullehrer für Quantitative Methoden an der ISM Frankfurt hat ausgerechnet wie groß die Chance ist, dass das Team von Trainer Torsten Frings den Klassenerhalt doch noch schafft. "Die einfachste Methode das zu berechnen, sind Wettquoten, die miteinander multipliziert werden", sagte er.

Wahrscheinlichkeit vs. Hoffnung

Und die machen den Lilien wenig Hoffnung. "Die Wahrscheinlichkeit, dass Darmstadt das tatsächlich noch packt, ist sehr gering", so Giezek. "Wenn wir die nächsten sechs Spiele auswerten und berechnen, dass wir da eine Mannschaft wie Bayern dabei und damit eine extrem schlechte Wettquote für Darmstadt haben, da kommen wir annähernd auf eins zu 100.000." Doch damit nicht genug.

Denn die Darmstädter brauchen für den Verbleib in der Bundesliga nicht nur eine Siegesserie, auch die Konkurrenz muss patzen – und das dauerhaft. "Wenn die Mannschaften obendrüber alles verlieren, dann würden Darmstadt sogar nur fünf Siege reichen und sie könnten das Spiel gegen Bayern wegschenken", erklärte Giezeck. Doch auch dafür stehen die Chancen nicht allzu gut. "Dann wären wir bei einer Wettquote, die fast bei eins zu eine Milliarde liegt. Das heißt, es ist wahrscheinlicher den Lotto-Jackpot zu knacken, als diese Variante." Ob Lilien-Coach Frings Lotto spielt, ist nicht bekannt. Den Glauben an den Klassenerhalt dürfte er inzwischen aber verloren haben.

"Nichts ist unmöglich"

Weitere Informationen So steigt Darmstadt am Sonntag ab Wenn der FC Augsburg, FSV Mainz 05 und VfL Wolfsburg gewinnen, reicht dem SV98 nicht einmal ein Unentschieden. Bei einer Niederlage ist es vorbei, wenn Mainz und Augsburg siegen und Wolfsburg mindestens einen Punkt holt. Ende der weiteren Informationen

Giezek macht den Darmstädtern dennoch Hoffnung. "In Hessen ist ja nichts unmöglich und in Darmstadt schon gar nicht. Deshalb haben wir bis kommenden Samstag noch eine Chance", sagte er. Mit einer Niederlage gegen Schalke 04 am Sonntag könnte das Schicksal der Lilien allerdings bereits besiegelt sein. Bis dahin aber dürfen die Fans der Lilien weiter auf ein Wunder hoffen – und spielen vielleicht auch noch Lotto.