An der Seite von Chefcoach Torsten Frings kämpft Björn Müller beim SV Darmstadt 98 einen aussichtslosen Kampf gegen den Abstieg. Statt Tristesse herrscht beim Co-Trainer im Saisonendspurt dennoch Feiertagsstimmung.

Wenn Torsten Frings leidet, dann leidet auch Björn Müller. Erst am Samstag bei der 0:4-Pleite der Darmstädter in Leipzig wurde die Leidensfähigkeit des Co-Trainers und seines Chefcoachs einmal mehr auf eine harte Probe gestellt. Beide mussten von der Seitenlinie tatenlos mitverfolgen, wie die Südhessen reihenweise beste Chancen versiebten. Der Abstieg der Lilien dürfte nach der 19. Saisonpleite besiegelt sein. "Wir sitzen alle in einem Boot, jeder ist erst mal frustriert", sagte Müller am Montagabend im hr-heimspiel und beschrieb damit die allgemeine Gefühlslage auf der Lilien-Bank.

Seine ersten Wochen im Profi-Geschäft hat sich Müller sicherlich anders vorgestellt. Als er in der Winterpause dem Lockruf seines Freundes Frings nach Darmstadt folgte, war der 40-Jährige durchaus hoffnungsvoll ans Böllenfalltor gekommen. Knapp drei Monate später sieht die Realität jedoch anders aus. Die Lilien sind abgeschlagen Tabellenletzter und werden, wenn nicht noch ein ganz großes Fußball-Wunder passiert, in die 2. Bundesliga absteigen. Müller spricht von einer "prekären Lage", was aber bei 14 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz nicht überrascht.

"Die Moral der Mannschaft ist fantastisch"

Besonders jetzt sind Frings und Müller als Motivator gefragt, um die Lilien-Kicker auf ihrer Abschiedstour in der Bundesliga bei Laune zu halten. "Das Umfeld ist positiv gestimmt. Die Moral der Mannschaft ist fantastisch. Sie lässt null Komma null etwas schleifen", versprach Müller für das Heimspiel am Mittwochabend (20 Uhr) gegen Bayer Leverkusen vollen Einsatz.

Auch der Co-Trainer gibt am Böllenfalltor alles, auch wenn die sportliche Situation ausweglos erscheint. Trotzdem freut sich Müller, der bis zu seinem Engagement als Co-Trainer der deutschen U19-Nationalmannshaft arbeitete, auf die letzten Auftritte mit den Südhessen im Oberhaus. "Englische Wochen sind schön. Bundesliga-Spieltage sind wie Feiertage für die 98er."

Gegenseitige Wertschätzung

Spätestens nach dem letzten Spieltag heißt es dann endgültig Abschied nehmen für die Lilien aus der Bundesliga. Müller wird - wenn nichts Ungewöhnliches passiert - auch in der neuen Spielzeit mit Frings in Darmstadt ein Gespann bilden. Beide hatten sich beim Fußball-Lehrgang im März vor zwei Jahren kennengelernt. "Er ist mein absoluter Vertrauter und ein überragender Fachmann", sagt Frings über Müller.

Der 40-Jährige gibt das Kompliment gleich weiter. "Torsten ist ein Taktikfachmann durch und durch. Er kann der Mannschaft sehr viel beibringen." Frings und Müller – da passt kein Blatt dazwischen. "Es ist fantastisch, mit ihm zusammenzuarbeiten", hob Müller hervor. Nur in Erfolgen hat sich das Teamwork bislang noch nicht niedergeschlagen. Vielleicht klappt’s gegen Leverkusen mit einem unerwarteten Sieg. Für Darmstadt kann es ja nur noch bergauf gehen.