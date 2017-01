Die Affäre um Änis Ben-Hatira hat ein Ende: Nach der massiven Kritik am Engagement des Lilien-Profis für eine islamische Hilfsorganisation reagiert sein Verein Darmstadt 98 und setzt den Offensivspieler vor die Tür.

Änis Ben-Hatira gehört nicht mehr zum Kader von Darmstadt 98. Wie die Lilien am Mittwoch offiziell mitteilten, einigten sich Verein und Spieler auf eine sofortige Auflösung des ursprünglich bis Sommer 2017 datierten Vertrags. Ben-Hatira, der für seine Nähe zum umstrittenen Verein Ansaar International seit Wochen in der Kritik stand und auch vom hessischen Innenminister Peter Beuth (CDU) mehrmals scharf gemaßregelt wurde, hatte bereits beim Vormittagstraining gefehlt. Die Trennung erfolgte am frühen Nachmittag.

Zunächst hatten die Lilien das Fernbleiben Ben-Hatiras noch mit einer Krankheit begründet, dies entpuppte sich jedoch schnell als Nebelkerze. Ben-Hatira und seine Berater verhandelten gemeinsam mit Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch über eine für beide Seiten akzeptable Lösung. Darmstadt 98 braucht Ruhe im Abstiegskampf, für den Profi ging es um eine Abfindung.

"Nach Analyse der Gesamtsituation macht eine weitere Zusammenarbeit für beide Seiten keinen Sinn mehr", sagte Präsident Rüdiger Fritsch, der die Zusammenarbeit Ben-Hatiras mit der Organisation als "falsch" bezeichnete.

Beuth begrüßt die Trennung

Ben-Hatira war in den vergangenen Wochen aufgrund seines Engagements für die vom Verfassungsschutz als gefährlich eingestufte Organisation Ansaar International in die Schusslinie von Politik, Fans und Vereins-Verantwortlichen geraten. Beuth hatte seine massive Kritik am Mittwoch noch einmal geäußert und eine Trennung von Ben-Hatira als wichtiges und notwendiges "Zeichen gegen den Extremismus" bezeichnet.

Weitere Informationen Ansaar International Laut Verfassungsschutz ist der Verein Ansaar International fest mit der salafistischen Szene verbunden. Er verschleire die Absicht, den IS indirekt zu unterstützen und leiste Hilfsprojekte in - teilweise - von Extremisten besetzten Gebiete, in die man ohne Kontakte gar nicht reinkäme. Diese Hilfsprojekte dienten der Verschleierung und Propaganda. Ende der weiteren Informationen

"Er unterstützt eine Organisation, die im Verfassungsschutzbericht von Nordrhein-Westfalen aufgeführt ist", sagte er. Ansaar International verbreite extremistisches Gedankengut und habe einen salafistischen Hintergrund, so Beuth. "Der Sport und die Vereine müssen sich von Extremisten und Leuten, die Extremisten unterstützen unmissverständlich distanzieren."

Ben-Hatira wehrt sich

Dies ist mit der Trennung nun geschehen. Ben-Hatira, der erst im Sommer von Eintracht Frankfurt nach Darmstadt gekommen war und insgesamt sechs Spiele bestritt (ein Tor), hatte seine Aktivitäten immer wieder mit sozialen Projekten begründet und sich bis zum Schluss zur Wehr gesetzt. "Wir können nicht akzeptieren, dass solche Leute für Extremisten zur Verfügung stehen", so Beuth. "Diese Persönlichkeiten des Sports haben eine Wirkung auf junge Leute. Wir haben da eine Verantwortung."