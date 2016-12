Nach dem gescheiterten Intermezzo mit Norbert Meier setzt der SV Darmstadt 98 nun auf einen jungen Trainer. Torsten Frings wurde am Donnerstag bei den Lilien vorgestellt. Der Neue will die alten Tugenden wiederbeleben.

Der Glaube ist stark in Darmstadt. So viel konnte Torsten Frings am Donnerstag schon einmal verraten. Der neue Lilien-Coach hat bereits mit einigen Spielern gesprochen. "Sehr ehrliche, auch kritische Gespräche" seien das gewesen, so Frings. Aber alle Profis hätten unisono gesagt, dass sie den Glauben an den Klassenerhalt noch nicht verloren haben. Selbstverständlich glaubt daran auch der Neu-Trainer – und zwar "zu 100 Prozent".

Mehr Motivation als Hindernis

Torsten Frings soll in Darmstadt aber nicht nur die Kohlen aus dem Feuer holen, er soll auch die Mannschaft weiterentwickeln. "Wir haben jemanden gesucht, der den Blick nach oben richtet. Niemanden, der den Trainerjob nur als Job sieht, sondern als Chance", sagte Präsident Rüdiger Fritsch.

Genauso nimmt der als Coach noch recht unerfahrene Frings diese Aufgabe an: "Ich habe schon die eine oder andere Anfrage gehabt, da war aber nicht das Richtige dabei. Auf Darmstadt hatte ich sofort Bock." Er wolle den Abstieg verhindern, gleichzeitig aber etwas aufbauen beim SV 98. Dass das alles andere als eine leichte Aufgabe wird, sei eher Motivation als Hindernis.

Zurück zur Basis

Um den Klassenerhalt zu sichern, will Frings an die Arbeit von Interimstrainer Ramon Berndroth anschließen. Die Lilien müssen sich ihrer alten Tugenden besinnen, ist er überzeugt. "Wir müssen erst mal eine Basis schaffen und schauen, wofür diese Mannschaft steht", sagte Frings und hatte das Lilien-Profil gleich selbst parat: "Mit Herz, Einsatz und Leidenschaft" sollen die Südhessen Spiel für Spiel auf den Platz gehen und alles für das Saisonziel raushauen. "Dann wird es für jede Mannschaft schwer, gut auszusehen."

Zitat „Wir werden auch mal mit dem Ball trainieren“ Zitat von Torsten Frings, Trainer SV Darmstadt 98 Zitat Ende

Die Aufgabe von Frings ist es, dem Team das etwas abhanden gekommene Selbstvertrauen wiederzugeben. Wenn die Defensive steht, wird es über kurz oder lang auch offensiv wieder besser laufen, glaubt der 40-Jährige – und machte auch den Fußballästheten etwas Hoffnung: "Sie müssen sich keine Sorge machen, wir werden auch mal mit dem Ball trainieren und nicht nur grätschen."

Vom Sommermärchen zum Böllenfalltor

Der 78-malige Nationalspieler ist der erste der deutschen "Sommermärchen"-Helden von 2006, der als Cheftrainer bei einem Bundesliga-Club arbeitet. "Das ist für mich auch was ganz Besonderes, eine Riesenchance", sagte er vor dem Trainingsauftakt am Dienstag.

Frings hatte 2013 seine Profikarriere beendet, 2015 die Fußballlehrer-Lizenz erworben und in Bremen als Co-Trainer von Viktor Skripnik zunächst bei der zweiten Mannschaft und dann beim Bundesliga-Team von Werder gearbeitet.

Eine Frage des Glaubens

In Darmstadt trägt er nun allein die Verantwortung. Zumal die "Lilien" darauf verzichten, einen Nachfolger von Holger Fach als Sportdirektor einzustellen. Frings drückte die Chancen auf ein drittes Bundesliga-Jahr der Südhessen dann noch einmal etwas dezidierter aus: "Wir 30 Leute plus die Geschäftsstelle plus Fans sind wahrscheinlich die einzigen, die daran glauben."