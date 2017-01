Sidney Sam will die Wollmütze so schnell wie möglich absetzen und wieder auf dem Platz für Erwärmendes sorgen.

Bild © Imago

From Zero to Hero? Mit Sidney Sam heuert wieder einmal ein Gescheiterter bei Darmstadt 98 an. Der ehemalige Nationalspieler will es noch einmal wissen und auch die Geschichte mit dem mysteriösen Medizincheck bei der Eintracht vergessen machen.

In einem bekannten Kinderbuch kommt am Samstag stets das Sams. Es hat Punkte im Gesicht und kann damit Wünsche erfüllen. Bei Darmstadt 98 kam am vergangenen Samstag der Sam. Sidney Sam. Auch bei ihm sind im Gesicht ein paar Punkte in Form von Sommersprossen erkennbar - und auch er soll Wunder wahr machen. Der 28-Jährige, der auf Leihbasis vom FC Schalke 04 kommt, passt nahezu perfekt in das Beuteschema der Lilien: früher mal sehr gut, seit mehreren Jahren in der Krise, voll motiviert. "Das ist eine Win-Win-Win-Situation", beschrieb Präsident Rüdiger Fritsch gegenüber dem hr-sport den Transfer des Offensivspielers, der über Nacht zum Hoffnungsträger im Abstiegskampf avanciert ist.

Eher Wagner - oder eher Streit?

Was Sandro Wagner im vergangenen Jahr gelang, als er sich von der Tribüne in Berlin bis ins Notizbuch von Bundestrainer Joachim Löw schoss und mit 14 Toren maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt von Darmstadt 98 hatte, soll nun Sam wiederholen. Bei seinem Stammverein Schalke kam er in dieser Saison neun Mal in der Regionalliga zum Einsatz (zwei Tore), den Rest der Zeit verbrachte er im Albert-Streit-Modus irgendwo zwischen Trainingsplatz und heimischer Couch. In den Bundesliga-Kader schaffte er es nie. Kann er also dem Anspruch gerecht werden und Darmstadt verstärken? Kann er, meinen die Verantwortlichen.

"Er will sich selbst und allen anderen noch einmal beweisen, dass er ein überragender Spieler ist", sagte Trainer Torsten Frings, der auf eine der berühmten Darmstädter Wiederbelebungen hofft. Denn nicht nur Wagner hat sich im Lilien-Trikot vom Aussortierten zum Gefürchteten gewandelt. Vor seiner Zeit fanden auch die Karrieren von Konstantin Rausch, Marcel Heller, Toni Sailer oder Peter Niemeyer in Südhessen wieder in die richtige Spur – um nur einige Namen zu nennen. "Das ist ganz typisch für Darmstadt 98", so Fritsch. Was er meint: Sam kann wieder Bundesliga spielen, Schalke spart Gehalt, Darmstadt 98 hat einen ehemaligen Nationalspieler im Kader. Win.Win.Win.

Absturz auf Schalke

Damit am Ende der Spielzeit der Hauptgewinn in Form des nächsten Darmstädter Wunders gefeiert werden kann, muss jedoch einiges passieren und Sam zurück zu alter Stärke finden. Beweise dafür, dass er die Bundesliga aufmischen kann, gibt es genug. Im Kicker-Almanach muss man jedoch erst einmal einige Seiten zurückblättern, um auf Highlights des 28-Jährigen zu stoßen.

Der Durchbruch im Profigeschäft gelang Sam beim 1. FC Kaiserslautern, den er 2010 zur Zweitliga-Meisterschaft schoss. Nach seinem anschließenden Wechsel zu Leverkusen entwickelte er sich zur festen Größe in der Bundesliga und wurde nach drei sehr guten Jahren sogar mit insgesamt fünf Einsätzen in der DFB-Elf belohnt. Im Sommer 2014 sollte dann der nächste Karriereschritt folgen. Daraus wurde jedoch nichts.

Beim FC Schalke konnte der Flügelflitzer, der immer wieder von Verletzungen gebeutelt wurde, nie an die Leistungen vergangener Jahre anknüpfen. In seiner ersten Spielzeit wurde er bereits nach 32 Spieltagen aussortiert, um sich – letztlich vergeblich – einen neuen Arbeitgeber zu suchen. In insgesamt zweieinhalb Jahren in Gelsenkirchen stand er bei ganzen 13 Bundesliga-Spielen auf dem Platz, ein Tor gelang ihm nie. Doch damit nicht genug der negativen Schlagzeilen. Denn da wäre da noch die mysteriöse Geschichte mit dem gescheiterten Medizincheck in Frankfurt. Bei internistischen Tests wurde dort kurz vor Beginn der Saison 2015/16 ein Nierenleiden diagnostiziert, der Wechsel zur Eintracht scheiterte in letzter Sekunde. Obwohl sowohl Sam als auch Schalke eine derartige Erkrankung strikt dementierten.

Medizincheck: bestanden!

Rund 18 Monate später ist Sam bei seinem zweiten Versuch nun in Hessen angekommen, Schalke und seine gesundheitlichen Probleme hat er hinter sich gelassen. "In Darmstadt gibt es ja auch Ärzte", so Fritsch. "Wir haben ihn natürlich untersucht und gehen davon aus, dass alles in Ordnung ist." Für Sam endlich die Chance, wieder das zu tun, was er am liebsten macht: Fußball spielen. "Mein Ziel ist es natürlich, wieder Spielpraxis in der Bundesliga zu bekommen und mit den Lilien den Klassenerhalt zu schaffen." Er wäre nicht der erste, dem das gelingt.