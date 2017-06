Der SV Darmstadt 98 kann auch in der neuen Spielzeit mit Jan Rosenthal planen. Der Routinier verlängerte am Donnerstag seinen auslaufenden Vertrag und soll bei den Lilien künftig noch mehr Verantwortung übernehmen.

Der Kader des SV Darmstadt 98 für die anstehende Zweitliga-Saison nimmt weiter Formen an. Mit Jan Rosenthal haben die Lilien nun einen weiteren Stammspieler gebunden. Der 31-Jährige verlängerte seinen auslaufenden Vertrag am Donnerstag bis 2019. "Wir sind sehr glücklich, dass Jan Rosenthal den Weg in die 2. Liga mit uns geht", sagte Trainer Torsten Frings, der in den vergangenen Wochen stets betont hatte, Rosenthal unbedingt halten zu wollen. "Rosi ist ein erfahrener Profi, der uns in der kommenden Saison mit seiner Routine und Kreativität weiterhelfen wird und besonders unsere jungen Spieler führen soll."

Zitat „Ich fühle mich wohl in Darmstadt.“ Zitat von Jan Rosenthal Zitat Ende

Auch Rosenthal zeigte sich mit der Verlängerung zufrieden. "Ich fühle mich wohl in Darmstadt und spiele hier in einer Truppe, die sich gut versteht und fest zusammengewachsen ist", so der Routinier. Er freue sich auf die Zweitliga-Saison mit einer "jungen und hungrigen Mannschaft". Bereits seit 2015 schnürt Rosenthal seine Fußballschuhe für die Lilien, kam seitdem in 53 Pflichtspielen zum Einsatz.

Vom Leihspieler zum Routinier

Rosenthal war zunächst nur von der Frankfurter Eintracht ausgeliehen, wechselte dann aber ganz ans Böllenfalltor. Trotz vieler Verletzungsrückschläge avancierte der Offensivspieler in Darmstadt zum Leistungsträger. In den vergangenen Wochen hatten die Verantwortlichen der Lilien bereits von guten Gesprächen mit Rosenthal berichtet, mit einer Entscheidung hatte sich der 31-Jährige aber bewusst zeitgelassen.

Er habe sich in der Vergangenheit bisweilen zu früh entschieden und sei dabei nicht hundertprozentig überzeugt gewesen, hatte Rosenthal im Interview mit dem kicker gesagt. Mit den Lilien geht Rosenthal nun auch den Schritt in die 2. Liga.