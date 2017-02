Nach dem Überraschungssieg gegen Dortmund kam gegen Hoffenheim die große Ernüchterung. Der SV Darmstadt 98 droht den Anschluss ans rettende Bundesliga-Ufer zu verlieren. Sidney Sam sieht dennoch keinen Grund, die weiße Fahne zu hissen.

Auch als fünffacher deutscher Nationalspieler hat man noch nicht ausgelernt. Sidney Sam hat beim SV Darmstadt seine Defensivqualitäten entdeckt. "Das ist schon neu für mich, dass ich so tief in der eigenen Hälfte stehe. Wir spielen halt einen Tick defensiver", verriet die Schalke-Leihgabe im hr-heimspiel! am Montagabend. Daran habe er sich erst einmal gewöhnen müssen.

Die Möglichkeiten auch mal nutzen

Auch andere Spieler hätten die taktischen Vorgaben von Trainer Torsten Frings verinnerlichen müssen. Dass das immer besser klappt, habe nicht nur der Sensationssieg gegen den BVB gezeigt, sondern auch die Niederlage in Hoffenheim. Auch wenn eben diese Pleite den ersehnten 16. Tabellenplatz in weite Ferne rücken ließ, sei das "kein Knick" im Spiel der Lilien gewesen.

"Wir wollten das gleiche umsetzen wie im Dortmund-Spiel und haben das auch sehr gut gemacht", meinte Sam. Bei einer einzigen Unaufmerksamkeit seien die Lilien dann aber unglücklich in Rückstand geraten. "Wir müssen auch mal das Glück haben, dass wir das erste Tor machen." Die Möglichkeiten dazu erspielen sich die Südhessen inzwischen auch gegen die Spitzenteams der Liga.

Sam braucht die Mannschaft

Trotz Niederlage sei das Hoffenheim-Spiel der nächste Schritt in der Entwicklung des Teams gewesen. "Wir werden von Spiel zu Spiel besser – wir sind taktisch besser geworden und wir werden in den nächsten Spielen unsere Punkte holen", so der 29-Jährige, der selbst auch noch nicht bei 100 Prozent ist.

Deshalb ist er nach Darmstadt gekommen: um nach seiner langen Verletzungspause wieder in alte Form zu kommen und Spielpraxis zu sammeln. "Ich brauche Unterstützung, ich brauche die Mannschaft." Und die Mannschaft braucht einen fitten Sam, um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen.