Dank eines Treffers von Jérôme Gondorf in letzter Sekunde hat sich Schlusslicht Darmstadt 98 am Ostersonntag eine Schonfrist erkämpft und den Abstieg aus der Bundesliga vertagt. Die Lilien gewannen ihr Heimspiel gegen Schalke 04.

Das 2:1 (1:0) war gleichzeitig der fünfte Saisonsieg der Südhessen. 98-Keeper Michael Esser parierte einen Strafstoß von Guido Burgstaller (57.).

Vor 17.400 Zuschauern im ausverkauften Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor besiegelten Mario Vrancic (11.) sowie Gondorf (90.+3) den viel umjubelten Erfolg der Lilien, die vor den noch ausstehenden fünf Spielen allerdings 14 Punkte Rückstand zum rettenden Ufer beziehungsweise Relegationsrang 16 haben. Schalkes Spanier Coke (75.) hatte mit seinem ersten Bundesliga-Tor ausgeglichen, Thilo Kehrer (82.) sah bei den Gästen nach einer Notbremse Rot.

Schalke erneut schwach

Darmstadts Rettungs-Hoffnung ist nur noch theoretischer Natur - deshalb planen die Verantwortlichen bereits seit Wochen für das Unterhaus und haben für die Mission direkter Wiederaufstieg schon Ex-Nationalspieler Kevin Großkreutz (zuletzt VfB Stuttgart) verpflichtet.

Schalke präsentierte sich auch drei Tage nach dem enttäuschenden Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League bei Ajax Amsterdam (0:2) in schwacher Verfassung und konnte kein Selbstvertrauen für das Rückspiel gegen die Niederländer am Donnerstag tanken. Zudem verpassten die Knappen einen wichtigen Schritt in Richtung neuerlicher Europacup-Qualifikation.

Marcel Heller wieselflink

Von Beginn an wirkte die Defensive der Königsblauen um Holger Badstuber nicht sattelfest. Trainer Markus Weinzierl hatte seine Abwehrreihe umbauen müssen, weil Kapitän Benedikt Höwedes (Wade) und Matija Nastasic (Gelbsperre) sowie weiterhin auch der wohl zum FC Arsenal wechselnde Sead Kolasinac (Adduktoren) nicht auflaufen konnten.

Auch bei der frühen Führung des Tabellenletzten machte die Schalker Hintermannschaft eine schlechte Figur und ließ sich mit einfachen Mitteln aushebeln. Der wieselflinke Marcel Heller musste nach seinem Lauf über die rechte Seite nur noch querlegen auf Vrancic, der mühelos seinen vierten Saisontreffer erzielte. In der Folge forcierte der Favorit den Druck und sorgte für eine regelrechte Sturm-und-Drang-Phase im 98-Strafraum.

Esser hält den Laden zunächst dicht

Doch Darmstadt-Keeper Michael Esser vereitelte binnen vier Minuten hochkarätige Chancen von Kehrer, Badstuber (beide 18.) und Donis Avdijaj (21.). Weinzierl wurde am Spielfeldrand fast wahnsinnig und warf wütend seinen Mantel weg.

Danach verflachte die Partie. Die Hessen blieben aber durch ihre Steilpässe in die Nahtstellen der Gästeabwehr und ihre Konter gefährlich. Heller hatte mit einem Schlenzer über das S04-Gehäuse Pech (38.).

Lilien kaufen Schalke den Schneid ab

Auch nach dem Wechsel kaufte Darmstadt der Weinzierl-Elf mit großem kämpferischen Einsatz den Schneid ab. Nur bei Standards waren die Gäste gefährlich. Nach einem Freistoß köpfte Dennis Aogo knapp drüber (55.).

Im Anschluss an einen Rempler von Lilien-Kapitän Aytac Sulu gegen Daniel Caligiuri gab Schiedsrichter Patrick Ittrich dann einen umstrittenen Elfmeter. Doch der bislang beste Schalker Torschütze Burgstaller scheiterte am überragenden Esser.

Weitere Informationen Darmstadt 98 - Schalke 04 2:1 (1:0) Darmstadt: Esser - Sirigu, (46. Fedetskyy), Banggaard, Sulu, Holland - Altintop, Kamavuaka (77. Schipplock) - Gondorf, Vrancic, Heller - Platte (66. Rosenthal)



Schalke: Fährmann - Coke, Kehrer, Badstuber, Aogo - Goretzka, Geis (67. Bentaleb) - Avdijaj (58. Di Santo), Meyer, Caligiuri (81. Schöpf) - Burgstaller



Tore: 1:0 Vrancic (11.), 1:1 Coke (75.), 2:1 Gondorf (90.+3)



Gelbe Karten: Sirigu, Holland, Altintop, Esser / Kehrer, Meyer, Bentaleb

Rot: Kehrer (82. Kehrer)

Besondere Vorkommnisse: Burgstaller vergibt FE (58.)



Schiedsrichter: Ittrich (Hamburg)

Zuschauer: 17.400 (ausverkauft) Ende der weiteren Informationen

