Trotz des drohenden Abstiegs kann sich der SV Darmstadt 98 weiterhin auf seine Sponsoren verlassen. Gleich drei wichtige Geldgeber wollen den Lilien auch in den kommenden Jahren treu bleiben.

In guten wie in schlechten Tagen: Die Partnerschaft zwischen dem SV Darmstadt 98 und Hauptsponsor Software AG wird auch im Falle eines Abstiegs der Lilien aus der Fußball-Bundesliga nicht geschieden. Wie der Tabellenletzte am Dienstag bekannt gab, verlängerte das Unternehmen sein Engagement vorzeitig um zwei Jahre bis 2020. Der Darmstädter Technologiekonzern ist bereits seit der Saison 2008/2009 als größter Geldgeber aktiv.

Auch Merck und Entega verlängern

"Die Vertragsverlängerungen sind ein unglaublich starkes und beeindruckendes Zeichen - vor allem zu diesem Zeitpunkt", freute sich Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch, "damit wird eine sehr wichtige Basis geschaffen, um den SV 98 nachhaltig im Profifußball etablieren zu können." Das Bekenntnis würdige auch die allgemeine Bedeutung der Lilien für Darmstadt und die Region.

Neben der Software AG dehnten auch die beiden Premium-Partner Merck und Entega ihr Sponsoring bis 2020 aus. "Wir sind überzeugt, dass diese Vertragsverlängerungen auch eine Signalwirkung an alle weiteren Werbepartner, Mitglieder, Dauerkartenbesitzer und Fans haben, den Verein auch weiterhin zu begleiten und zu unterstützen", erklärte Fritsch.