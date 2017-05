DFB-Präsident Reinhard Grindel ist Lilien-Boss Rüdiger Fritsch in der Stadiondebatte zur Seite gesprungen - und hatte im heimspiel! auch ein Lob für die "Weltauswahl" der Eintracht übrig.

Die beiden hessischen Bundesligaklubs SV Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt stehen aktuell verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit. DFB-Präsident Reinhard Grindel wünscht sich tatkräftige Unterstützung der Stadt für die Lilien und freut sich mit der Eintracht über den Einzug ins DFB-Pokalfinale am 27. Mai gegen Borussia Dortmund. Er äußerte sich im hr-heimspiel! über ...

... die Darmstädter Stadiondiskussion: "Städte wie Darmstadt müssen sehen, welche unglaubliche Werbewirkung durch einen Verein wie Darmstadt 98 entsteht. Die Stadtväter sollten mit größerem Engagement dafür sorgen, dass es so weitergeht. Sollte Darmstadt absteigen, ist ein gutes Stadion nötig. Das hat nicht nur eine sportliche, sondern auch eine wirtschaftliche Bedeutung. Wenn man in Deutschland auf Darmstadt angesprochen wird, dann hauptsächlich auf den Fußball und die sympathische Ausstrahlung des Vereins. Das sollte der Stadt etwas wert sein."

… den Pokalerfolg der Eintracht: "Der Sieg war wie eine ganz große Befreiung von der Zeit, die auch schon anders war in Frankfurt. Die Chance, wieder im ganz großen Fußball mitmischen zu dürfen, hat unglaubliche Kräfte freigesetzt. Die Eintracht war über die 120 Minuten mindestens gleichwertig und der Einzug ins Finale geht absolut in Ordnung. Es war zu spüren, wie stolz die Mannschaft war und welch ein großes Werk Trainer Niko Kovac vollbracht hatte. Er hat eine Weltauswahl zum Team geformt. Das ist eine großartige Leistung."

… die Fan-Problematik in der Bundesliga: "Wir haben mit der DFL auch über die Frage, wie man mit den Schmähungen gegenüber Verantwortlichen und Vereinen umgeht, gesprochen. In den Vereinen selbst sollen mit den Fans Diskussionen über dieses Verhalten geführt werden. Entscheidend ist: Finden wir eine gemeinsame Basis bei der Frage nach der Fankultur? Dazu gehört nicht, dass andere Personen in menschenverachtender Weise gefährdet oder gar verletzt werden. Wir müssen gemeinsame Strategien erarbeiten."

… eine Auslagerung des Pokals ins Ausland: "Das Berliner Olympiastadion ist mittlerweile das Wembley in Deutschland. Wir haben von dem, was wir finanziell ausschütten können, auch den attraktivsten Verbandspokal in ganz Europa. Das Finale ist ein absoluter Höhepunkt. Es ist das Familienfest des Fußballs und diesen Tag begehen Profis und Amateure gemeinsam. Das wird auch weiterhin in Berlin passieren und es geht nicht nach Shanghai. Wir wollen zwar die Märkte in China und Indien erobern, aber das Pokalfinale ist für den deutschen Fußball das Stelldichein, wo alle dabei sein wollen. Das werden wir so bewahren."

… den Streit zwischen DFB und DFL: "Wir haben keinen Krach oder Konflikt. Mit DFL-Präsident Reinhard Rauball habe ich über normale Themen gesprochen. Wir haben ein vertrauensvolles Miteinander. Die Liga ist auf den Basisfußball mit seinen 25.000 Vereinen angewiesen. Die Profis von heute haben ihre Karriere nicht beim FC Bayern München oder Borussia Dortmund begonnen, sondern bei kleineren Vereinen. Damit die Spieler Spitzenleistungen in der Bundesliga und Nationalmannschaft abrufen können, brauchen wir ein gutes Klima und viel Vertrauen. Deswegen werden wir über alle Fragen sprechen, die da eine Rolle spielen: die Entwicklung des DFB-Pokals, Ausbildungsentschädigungen und wie wir Vereinen höhere Anerkennung zukommen lassen können."