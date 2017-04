Mit dem Sieg gegen Schalke 04 hat Darmstadt 98 Moral im Tabellenkeller bewiesen. Für Verteidiger Markus Steinhöfer kommt Aufgeben zwar nicht in Frage, der zweiten Liga kann der Lilien-Routinier aber durchaus Positives abgewinnen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Darmstadt 98 in der Bundesliga bleibt, ist verschwindend gering und doch kämpfen die Lilien bis zum Schluss – und darüber hinaus. Das hat der Sieg gegen Schalke 04 am Sonntag gezeigt, als Jerome Gondorf in der dritten Minute der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer erzielte und die Lilien damit noch mindestens eine weitere Woche in der Bundesliga gehalten hat.

Während sich Fans und Verantwortliche anderer Vereine am Sonntag verwundert die Augen gerieben haben dürften, ist dieser aufopferungsvolle Kampf für die Darmstädter scheinbar selbstverständlich. "Auch wenn unsere Situation schlecht aussieht, kommt es überhaupt nicht infrage, dass wir uns abschlachten lassen", sagte Markus Steinhöfer am Montagabend im heimspiel! des hr-fernsehens. "Wir sind alle Profis genug und jeder, der auf dem Platz steht, will auch gewinnen."

Von Beginn an wohlgefühlt

Dass das gegen Schalke trotz spielerischer Überlegenheit der Königsblauen gelungen ist, haben die Lilien-Profis ihrer mentalen Stärke zu verdanken, glaubt Steinhöfer. "Natürlich hatte Schalke Chancen, aber am Ende hatten wir mehr Willen." Eben jener Wille ist es, der bei den 98ern trotz der aussichtslosen Tabellensituation noch immer präsent ist. "Wir werden auf keinen Fall etwas herschenken. Dafür lieben wir alle den Sport zu sehr", erklärt Steinhöfer.

Seit Januar schnürt er offiziell seine Fußballschuhe für die Lilien, zuvor hatte er bereits mehrere Wochen beim Bundesligisten mittrainiert. "Ich habe mich vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt", erzählt der Verteidiger. "Ich habe mich nicht als Trainingsgast gefühlt, sondern als Teil der Mannschaft." Das habe es ihm leichter gemacht, sich in den Einheiten zu beweisen und sich schließlich einen Kontrakt zu erkämpfen. Dafür aber brauchte Steinhöfer Geduld, denn Frings' Vorgänger Norbert Meier war von Steinhöfer nicht überzeugt.

Vorfreude auf die neue Saison

Erst mit dem Trainerwechsel änderte sich auch die Situation des Routiniers. "Ich bin froh und dankbar für diese Chance", sagte er. Wohl auch, weil Steinhöfer, der einst mit dem FC Basel Meister wurde und in der Champions League spielte, die Schattenseiten des Fußballs kennt. "Ich weiß, wie schnelllebig das Ganze ist." Dass er nicht zur Stammformation der Lilien gehört, nagt deshalb zwar an seiner Sportlerehre, unzufrieden aber macht es ihn nicht. "Ich versuche mit meiner Leistung zu überzeugen und mit einem gewissen Alter kann man solche Entscheidungen besser nehmen", so der 31-Jährige.

Auch wenn der Abstieg wohl nicht mehr zu verhindern ist, freut sich Steinhöfer auf die nächste Saison und das Zusammenspiel mit Kevin Großkreutz. "Uns ist ein Transfercoup gelungen. Wir freuen uns, dass er im Sommer kommt", meint der gebürtige Franke. "Wir werden eine gute Truppe zusammenbekommen." Bis dahin aber liegt der Fokus der Lilien auf den verbliebenen Bundesligaspielen. "Jetzt geht es darum, noch einmal alles rauszuhauen", sagt er. Und zu kämpfen bis zum Schluss.