Die Trainingswoche der Frankfurter Eintracht beginnt mit einer Standpauke von Trainer Niko Kovac und einem Rückkehrer aus dem Lazarett. Sorgen bereitet weiter der Mexikaner Marco Fabián.

Richtige Kuschelstimmung kam in der ersten Trainingseinheit der Woche bei der Frankfurter Eintracht nicht auf. Trotz Valentinstags und strahlenden Sonnenscheins wollte Trainer Niko Kovac von Frühlingsgefühlen nichts wissen und ermahnte seine Schützlinge immer wieder lautstark zu mehr Einsatz und Disziplin. "Ihr müsst mehr reden", rief er und forderte mit ausgebreiteten Armen "mehr Leben" in den Aktionen. "Das hat mir nicht gefallen", fasste der Eintracht-Coach nach dem Training seinen Unmut zusammen.

Drei Tage nach der 0:3-Niederlage bei Bayer Leverkusen, die dank der gleichzeitigen Pleiten der Konkurrenten nicht mit einem Abrutschen in der Tabelle bestraft wurde, sind die Frankfurter Profis noch nicht wieder ganz im Alltag angekommen. Die Englische Woche hat Spuren hinterlassen, nach zwei freien Tagen haben noch nicht alle Vertragsspieler vom Couch- auf den Wettkampfmodus umgeschaltet. "Ich weiß ja, wie es ist, nach zwei freien Tagen zum Training zu kommen. Da ist die erste Einheit sehr zäh", so Kovac.

Kovac hofft auf Abraham

Spätestens ab Mittwoch zählen in der Vorbereitung auf das noch lange nicht ausverkaufte Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Ingolstadt aber keine Ausreden mehr. Selbst der reichlich ramponierte Rasen vor der Arena, der laut Kovac "eigentlich auch mal getauscht werden" müsse, dürfe da keine Rolle spielen. "Wir mussten deshalb heute einen Impuls setzen", so der Eintracht-Coach, der nach den vielen Liebesbekundungen der vergangenen Wochen bewusst auf Konfrontationskurs ging. "Das haben wir getan und werden die Sache jetzt so angehen, dass wir zum Wochenende fit sind."

Wortwörtlich gilt das vor allem für Abwehrchef David Abraham, der die Partie unter dem Bayer-Kreuz wegen einer im Pokalspiel erlittenen Oberschenkelzerrung verpasst hatte, und in dieser Woche wieder hergestellt werden soll. Der Argentinier hat keine Schmerzen mehr, befindet sich aber noch im Lauftraining. Mit einem Einstieg ins Mannschaftstraining ist erst am Donnerstag zu rechnen, gegen die Schanzer soll der 30-Jähriger aber wieder zum Einsatz kommen. "Laut Ärzten sieht es gut aus. Ich hoffe, dass er wieder spielen kann", so Kovac.

Weiter Sorgen um Fabián

Noch weit weg von Spiel oder Training ist weiterhin Marco Fabián. Der Mexikaner ist nach dem Besuch gleich mehrerer Arztpraxen in Berlin, München und Madrid zurück in Frankfurt und fühlt sich "30 bis 40 Prozent besser". In den nächsten Tagen soll er sich erstmals wieder körperlich betätigen, "bundesligatauglich ist er aber noch bei weitem nicht", so Kovac, der zumindest den lange Zeit kolportierten Bandscheibenvorfall dementierte. "Das ist es nicht, sonst wäre er schon operiert worden."

Realistisch sei jetzt, dass Fabián nach der Länderspielpause Ende März wieder zur Verfügung stehe. Ähnliche Sätze mit variierenden Heilungsversprechen waren in den vergangenen Wochen allerdings schon öfter zu hören gewesen.

Stendera braucht noch Zeit

Ein weiterer Spieler, der die Lücke im zentralen Mittelfeld der Eintracht schließen könnte, präsentierte sich am Dienstag erstmals nach rund neunmonatiger Verletzungspause wieder in Frankfurter Trainingsklamotten: Marc Stendera ist nach seinem Kreuzbandriss offiziell wieder "gesundgeschrieben", wie Kovac es formulierte und ab sofort "ein Bestandteil des täglichen Trainings". An hohe Belastung sei aber vorerst nicht zu denken, Kovac will den 21-Jährigen nur in Freundschaftsspielen einsetzen. Ein Einsatz in der Bundesliga ist wohl erst einmal nicht angedacht, wie auch Kovac trotz am Ende wieder besserer Laune unterstrich: "Ich weiß nicht, ob das diese Saison noch etwas wird."