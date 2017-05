Mit einer Niederlage bei Bayern München sind die Lilien aus der Bundesliga abgestiegen. Bei Trainer Torsten Frings und seinen Spielern überwiegen nach dem Abstieg die Darmstädter Tugenden Kampfgeist und Stolz.

Marcel Heller Bild © Imago

Marcel Heller: Natürlich war mehr drin, aber wir haben gegen Bayern München gespielt. Das ist eine der besten Mannschaften der Welt und dafür haben wir uns super präsentiert. Wir haben uns Chancen herausgespielt, haben versucht, das Tor zu verteidigen – dass das gegen die Bayern nicht immer gelingt, ist klar. Was wir hier heute gezeigt haben, zeigt, dass wir in den letzten Wochen hart gearbeitet, dass wir alles gegeben haben. Wir können heute stolz sein, auch wenn der Abstieg endgültig besiegelt ist. Wir haben alles versucht und gegeben und können uns nicht viel vorwerfen, außer, dass wir das Tor nicht gemacht haben. Wir haben uns hier nicht abschlachten lassen und das ist in München schon einmal sehr gut.

Torsten Frings Bild © Imago

Torsten Frings: Wir haben trotz des Abstieges alles rausgeholt. Diese Chancen muss man sich in München erst einmal erarbeiten. Es ist natürlich schade, dass wir den Elfmeter nicht nutzen konnten. Wir haben immer an etwas Zählbares geglaubt – von der ersten Minute an.

Aytac Sulu Bild © Imago

Aytac Sulu: So bitter wie sich der Moment gerade anfühlt, ist er gar nicht. Nach der Punktausbeute in der Vorrunde waren wir schon in der Winterpause abgestiegen. Dass wir so lange durchgehalten haben, ist dem Charakter der Mannschaft zuzuschreiben. Dass eine Mannschaft die Tabellenletzter und schon abgeschrieben ist, dann so noch alles raushaut, das ist lobenswert. Der Mannschaft gebührt ein Riesenrespekt. Enttäuscht ist jeder. Wir müssen das verdauen und dann heißt es Mund abputzen und in die zweite Liga. Für Darmstadt ist die zweite Liga eine gute Liga. Wir können uns da sehr gut präsentieren. Wir werden alles in die Waagschale werfen, damit wir eine gute Zweitliga-Saison spielen.

Tom Starke (Bayern München): Es tut mir sehr leid für die Darmstädter. Sie spielen in der Rückrunde guten Fußball und waren auch heute an einem Punkt dran. Den Abstieg haben sie nicht in der Rückrunde gemacht, deshalb glaube ich, dass sie gestärkt aus der Rückrunde rausgehen und eine starke Zweitligasaison spielen können.