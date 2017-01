Darmstadt 98 hat nach acht Niederlagen in Folge am Samstag endlich wieder einen Punkt eingefahren. Nach der Partie gegen Gladbach lobten die Spieler den Zusammenhalt im Team. Die Stimmen zum Spiel.

Peter Niemeyer: Das war ein Punkt für die Moral. Wir waren füreinander da, haben füreinander gefightet und so immer wieder einen Fuß dazwischen bekommen. Das Glück, das uns in den letzten Wochen ein bisschen gefehlt hat, hatten wir heute auf unserer Seite. Es ist geil, dass wir noch einmal zu Hause spielen dürfen, um weiterhin die Geschlossenheit zu zeigen, die wir heute gezeigt haben – auch mit den Fans zusammen.

Torsten Frings Bild © picture-alliance/dpa

Torsten Frings: Wir sind sehr zufrieden mit dem Punkt. Diese Mannschaft hat einfach ein Erfolgserlebnis gebraucht, und das ist nun einmal ein Punkt gegen Gladbach – eine überragende Mannschaft. Man hat gesehen, wie die den Ball laufen lassen können. Dass wir weniger Ballbesitz haben und dass wir vielleicht auch einmal eine glückliche Phase überstehen müssen, das war uns von vorneherein klar, aber ich sehe den Punkt auch als hochverdient an. Und damit können wir super leben und in Ruhe weiterarbeiten.

Michael Esser: Wir haben einen Punkt geholt. Wir haben bis auf die Anfangsphase ganz gut gestanden und nicht ganz so viel zugelassen. Wenn der ein oder andere einmal durchrutscht, dann gewinnen wir das Ding vielleicht. So stehen wir mit einem Punkt unter Zugzwang. Aber nach der Lage, wie sie war, haben wir jetzt einen Punkt geholt und darauf müssen wir jetzt aufbauen und am besten muss am nächsten Spieltag gegen Köln gepunktet werden. Trotzdem ist es ein Schritt nach vorne. Wir hatten in der einen oder anderen Situation vielleicht auch wieder ein bisschen Glück, wenn ich an den Pfostenschuss von Hazard denke.

Marcel Heller (li.) mit Torsten Frings Bild © picture-alliance/dpa

Marcel Heller: Es war ein offenes Spiel - verdienter Punkt für beide und wir können auf dieses Spiel aufbauen. Das müssen wir mitnehmen, das Positive rausziehen und im nächsten Spiel daran anknüpfen. Wir müssen aber auch schauen, dass wir irgendwann mal wieder ein Tor erzielen. Positiv war, wie wir auf dem Platz als Mannschaft zusammengearbeitet haben. Jeder war wieder für den anderen da, wenn einer nicht mehr hinkam, hat ein anderer geholfen. Wir haben auch nach vorne besser gespielt. Der Trainer hat ein neues Feuer entfacht, uns heiß gemacht. Wir wollen in der Rückrunde nochmal als Mannschaft zusammenstehen und uns nicht abschlachten lassen. Man merkt, dass der Teamgeist da ist.