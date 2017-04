Darmstadt 98 stemmt sich mit aller Macht gegen den drohenden Abstieg und so auch beim Hamburger SV gewonnen. Für die Lilien-Profis ist das selbstverständlich und eine Hommage an ihre Fans.

Mit einem 2:1-Sieg beim Hamburger SV hat Darmstadt 98 den Abstieg in die zweite Liga erneut verschoben. Die Stimmen zum Spiel im Überblick:

Felix Platte: Die drei Punkte sind wichtiger als mein erstes Bundesligator. Die Mannschaftsleistung geht immer vor. Trotzdem freu ich mich. Wir haben seit ein paar Spieltagen damit abgeschlossen, dass wir die Klasse halten. Wir spielen ohne Druck und versuchen, das Beste daraus zu machen. Das sind wir dem Verein und den Fans auch schuldig. Wir hatten heute auch mal das Quäntchen Glück, es hat auch mal mit dem Toreschießen geklappt und wir sind wahnsinnig glücklich.

Torsten Frings: Wir sind überglücklich, endlich auswärts gepunktet zu haben. Wir hatten einen klaren Plan, den wir von Anfang bis Ende durchgezogen haben. Die Mannschaft beweist Woche für Woche einen überragenden Charakter. Das macht mich unheimlich stolz.

Marcel Heller: Auch bei den Spielen zuvor waren einige dabei, die wir hätten positiv gestalten können. Wir hatten das Glück aber nicht immer auf unserer Seite. Heute war der Sieg hochverdient. Wir hatten die größeren Chancen und haben das Spiel teilweise auch dominiert. Wir geben uns nicht auf, spielen Fußball und wollen alles versuchen – das hat man heute auch wieder gesehen auf dem Platz. Es ist immer noch ein ganz weiter Weg. Wir haben zu viele Punkte liegen lassen, wo etwas möglich gewesen wäre. Jetzt versuchen wir in den verbliebenen Spielen so viele Punkte wie möglich zu holen, schauen, was drin ist. Wir werden versuchen, alle Spiele zu gewinnen – egal, wie schwer es ist.

Aytac Sulu: Wir haben mittlerweile eine gewisse Leichtigkeit, weil wir zu 99,9 Prozent abgestiegen sind. Letzte Woche gegen Schalke hatten wir schon Glück, das war heute auch ein Stück weit so. Aber wir haben auch ein gutes Spiel gemacht. Wir konnten befreit aufspielen. Am Anfang der Rückrunde haben wir genug auf die Schnauze bekommen, gut gespielt, aber die Punkte nicht geholt. Jetzt ist die Last abgefallen, dass es um etwas geht. Wir genießen die Spiele, die wir in der Bundesliga noch haben. Wenn dann solche Spiele wie heute rauskommen, ist das schön.

