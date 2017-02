Nach dem Sieg gegen Borussia Dortmund herrscht bei Darmstadt 98 ausgelassene Stimmung. Schließlich haben die Lilien all jene Tugenden gezeigt, die in den kommenden Wochen wichtig sein könnten. Die Stimmen zum Spiel.

Antonio Colak Bild © hr

Antonio Colak: Totgesagte leben länger. Der Trainer hat vor dem Spiel gesagt, wir haben keine Chance, und die wollen wir nutzen. Das haben wir getan. Wir haben alles in die Waagschale geworfen, Chancen herausgespielt und den Sieg absolut verdient.

Jan Rosenthal: Wir sind heute mal wirklich ein bisschen offensiver in das Spiel gegangen und es hat uns auch in die Karten gespielt, dass Dortmund nicht gerade einfallsreich war. Man hat gemerkt, dass sie am Mittwoch 120 Minuten gespielt haben und weniger Kraft hatten. Wir sind weit davon entfernt, jedes Spiel zu gewinnen. Da ist es vermessen von Aufbruchstimmung zu reden. Es ist vielleicht sogar ein bisschen spät, aber wir werden die nächsten Spiele so angehen. Wir haben nichts zu verlieren, wir sind Letzter. Wir müssen einfach offensiver verteidigen und kommen so auch zu unseren Chancen.

Jerome Gondorf Bild © hr

Jerome Gondorf: Das ist der verdiente Lohn dafür, dass wir immer an uns glauben, egal. Wir haben heute ein Riesenspiel gemacht. Für uns war wichtig, dass wir ein anderes Gesicht zeigen wie im letzten Heimspiel gegen Köln. Man hat gesehen, dass in Darmstadt doch Fußball gespielt werden kann. Heute wollte jeder den Ball haben. Wir haben richtig gute Kombinationen gehabt. Wir wollten uns gegen eine Spitzenmannschaft so gut wie möglich präsentieren und die drei Punkte waren das I-Tüpfelchen obendrauf. Das war der erste Schritt, wir geben uns nicht auf und so lang rechnerisch noch alles möglich ist, sind wir weiter dabei und opfern unser Herz und unseren Körper.

Terrence Boyd: Ich hab den Ball nicht richtig getroffen, aber Hauptsache aufs Tor – und das hat gereicht für Roman (lacht). Wir wollten den Fans etwas zurückgeben. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir heute gewinnen, aber es war nicht unverdient, weil wir alle gegen den Ball gearbeitet haben und Spaß am Kämpfen hatten. Wir müssen auf dem Teppich bleiben, weil der Blick auf die Tabelle immer noch nicht gut aussieht.

Hamit Altintop Bild © Imago

Hamit Altintop: Wir freuen uns, dass wir hier zuhause zeigen konnten, dass wir noch am Leben sind, dass wir eine gute Einheit bilden und dass wir alles versuchen, um das Unmögliche noch zu schaffen. Wir haben gezeigt, dass der Glaube noch da ist. Es ist wichtig, dass wir Fußball spielen und das auch genießen.