Mit dem Sieg gegen Mainz 05 ist die Hoffnung auf den Klassenerhalt bei Darmstadt 98 zurück. Wer den Unterschied ausmachte und warum die Lilien an ein Wunder glauben? Die Stimmen zum Sieg.

Aytac Sulu: Wir haben heute den unbedingten Willen gehabt, das Spiel zu gewinnen. Es war ein besonderer Tag für uns. Wir haben uns nach Johnnys Todestag sehr viel vorgenommen. Wir und auch die Zuschauer haben es gut umgesetzt. Wir haben uns heute endlich belohnt. Ich habe jetzt eine Dreiviertelsaison auf mein erstes Saisontor gewartet, deshalb war es heute ein tolles Gefühl. Ich bin froh, dass ich mal wieder das Tor getroffen habe. Wir versuchen jede Woche, das Wunder möglich zu machen. Wir wissen, dass es schwer wird, aber wir müssen sehen, dass wir so spielen und uns auch dafür belohnen.

Sidney Sam Bild © Imago

Sidney Sam: Wir hatten uns vorgenommen für Johnny zu spielen, zu kämpfen und zu gewinnen. Das hat funktioniert. Wir sind einfach froh, dass wir endlich mal punkten konnten. Wir sind glücklich und haben auch verdient gewonnen. Ich hatte mir vorgenommen, aggressiver zu sein und alles zu geben. Ich denke, ich habe heute ein gutes Spiel für die Mannschaft gemacht.

Rüdiger Fritsch: Der positive Geist von Johnny hat heute geholfen. Er hat uns wirklich noch einmal die Kraft gegeben und man hat gesehen, wie die Jungs sich reingeworfen haben. Auch mit zehn Mann. Es gab da keine Ausnahme. Mich freut es für die Jungs und das Trainerteam, die super gearbeitet und sich damit jetzt einfach mal belohnt haben – natürlich auch ein bisschen mit Glück, aber insgesamt war es schon ein verdienter Sieg.

Torsten Frings Bild © picture-alliance/dpa

Torsten Frings: Wir haben das Spiel verdient gewonnen. Wir wollten von Anfang an aggressiv sein, aber dass wir so schnell 2:0 führen, ist ein Traum für uns. Mit welcher Leidenschaft, gerade auch in Unterzahl, die Mannschaft gespielt hat, war bemerkenswert und damit können wir sehr zufrieden sein. Wir nehmen das Gefühl mit, dass wir Spiele gewinnen können. Das war der Knackpunkt in den letzten Wochen, wo wir es nicht geschafft haben, uns für überragende Leistungen zu belohnen.

Aber auf die Tabelle zu schauen, bringt nichts. Die Tabelle sieht für uns immer noch total beschissen aus, da ändert auch der Sieg nichts dran. Aber die Jungs können mit einem guten Gefühl zur Arbeit kommen. Wir haben spielerisch & taktisch ein gutes Spiel gemacht. Aber eben auch kämpferisch, das was Darmstadt ausmacht. Wir wissen, dass wir einen Berg besteigen müssen, der höher ist, als der Mount Everest – aber vielleicht schaffen wir es ja noch.

Danny Latza (Mainz 05): Wir haben den Kampf nicht angenommen. Ich habe selbst zwei Jahre hier in Darmstadt gespielt und wusste, dass es ein Drecksspiel wird. In der ersten Halbzeit waren wir total unterlegen, haben unser Spiel nicht durchgezogen, hatten keine Zweikämpfe und waren viel zu passiv. In der zweiten Halbzeit haben wir es etwas besser gemacht. Aber es ist sehr bitter, dass wir hier verloren haben.

Bild © Imago

Martin Schmidt (Mainz 05): Darmstadt hat uns gezeigt, wie man solche Spiele angeht. Ich war in dieser Saison schon einige Male hier und habe unter der Woche versucht, dem Team vermitteln, dass hier etwas passiert und wächst in den letzten Wochen, auch wenn die Ergebnisse nicht immer stimmten. Entweder habe ich undeutlich geredet oder das Team hatte taube Ohren. Ich habe es versucht, aber ihr merkt, ich suche nach Worten. Es ist mir unerklärlich, wie wir in das Spiel

Sendung: hr-fernsehen, "heimspiel! bundesliga", 12.3.2017, 22.05 Uhr