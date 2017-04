Schon wieder nicht abgestiegen - Darmstadt 98 sorgt im Bundesliga-Endspurt für jede Menge Überraschungen. Der Sieg gegen den SC Freiburg ist so eine - oder Sven Schipplock als Torschütze. Die Stimmen zum Spiel.

Darmstadt 98 feiert gegen den SC Freiburg den nächsten Sieg und vertagt mit dem 3:0 erneut den Abstieg aus der Bundesliga. Felix Platte (22.), Jerome Gondorf (45.) und Sven Schipplock (65.) trafen für das Team von Trainer Torsten Frings.

Torsten Frings (Trainer Darmstadt 98): Wir haben jetzt wieder eine Woche, in der wir uns Bundesligist nennen können. Wir haben ein sehr starkes Spiel gemacht. Die Jungs glauben an sich und an das, was wir vorgeben. Ich bin überglücklich für Schippo (Sven Schipplock, Anm. d. Red.), der sich heute befreit hat. Das Tor war überfällig, weil er unglaublich arbeitet.

Markus Steinhöfer: Wir zeigen Woche für Woche, dass wir eine super Moral haben und uns auch fußballerisch weiterentwickelt haben. Es macht einfach Spaß zu gewinnen. Drei Spiele in Folge: Das ist für uns alle ein neues Gefühl in der Saison und etwas Außergewöhnliches. Wir wollen weitermachen, aber die Spieltage werden weniger. Wir genießen einfach den Moment. Wir haben einfach eine Zeit gebraucht, um uns einzuspielen und unseren Weg zu finden. Das sieht man jetzt auch. Die Handschrift ist gut zu erkennen. Der Klassenerhalt ist theoretisch noch möglich und bis dahin werden wir natürlich alles geben, wie vorher auch. Aber wir müssen realistisch bleiben und dürfen uns nicht anlügen. Die Hauptsache ist, dass wir einen Fortschritt sehen und wo wird den dann weiterführen, das sehen wir am 20. Mai.

Mario Vrancic Bild © Imago

Mario Vrancic: Es ist schade, dass wir so spät anfangen zu punkten. Aber besser spät als nie. Wir haben aktuell das Glück auf unserer Seite. Heute waren wir brutal souverän, wir haben keine Torchance zugelassen. Wir haben nichts zu verlieren, geben Vollgas und zerreißen uns auch hier für die Fans, die uns immer so unterstützen. Wir wollen auch etwas zurückgeben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Leider haben wir es nicht mehr selbst in der Hand.

Sven Schipplock: Wenn ich die Kulisse hier heute gesehen habe, das hat nichts mit Abstieg zu tun. Das ist Bundesliga-Top-Niveau. Die Leute hier feiern mich, obwohl ich gerade mein erstes Saisontor geschossen habe. Das gibt es, glaube ich, nur hier. Aus Tradition anders: Da steckt schon ein wenig Wahrheit drin. Es freut mich, dass ich heute den Fluch besiegen konnte. Es zeichnet Fans und Mannschaft aus, dass sie nicht aufgeben. Wir sind Realist genug zu wissen, dass die Wahrscheinlichkeit minimal ist. Aber wir wollen so viele Punkte wie möglich zusammensammeln und uns ordentlich verabschieden