Viel Ballbesitz, wenig Torchancen – dafür aber umso mehr Fan-Unterstützung. Der SV Darmstadt 98 bewegt sich nach zwei Saisonspielen bereits im Gute-Laune-Modus durch die 2. Liga.

Der SV Darmstadt 98 besteht auch auf dem Betzenberg und entführt beim Wiedersehen mit Ex-Trainer Norbert Meier einen Punkt. Spielerisch besteht noch Verbesserungsbedarf, in Sachen Stimmung sind die Lilien, die von rund 4.000 Fans begleitet wurden, aber schon jetzt reif für den Aufstieg. Die Stimmen im Überblick.

Aytac Sulu Bild © picture-alliance/dpa

Aytac Sulu: Ein Punkt auf dem Betzenberg ist prinzipiell in Ordnung. Kaiserlautern hat defensiv gut gespielt und auf Konter gesetzt. Wir haben leider erst in der zweiten Halbzeit unser besseres Gesicht gezeigt. Wir hatten mehr Möglichkeiten, haben den Ball besser laufen lassen und gefühlt einen Ballbesitz von 80:20. Ein Sonderlob gehört den Fans. Die sind immer da. Egal, ob sie eine Stunde fahren müssen oder fünf. Das freut uns als Spieler sehr, ich ziehe den Hut vor der ganzen Fankurve.

Tobias Kempe: Das war ein schwieriges Spiel. Wir gehen durch einen abgefälschten Sonnntagsschuss in Rückstand und haben es dann natürlich schwer. Mit den Fans im Rücken haben wir in der zweiten Halbzeit dann aber dominiert und verdient den Ausgleich gemacht. Das Remis geht am Ende in Ordnung. Hier musst du erstmal einen Punkt holen. Wir können mit den vier Punkten zufrieden sein. Das war kein perfekter Start, aber ein ordentlicher.

Torsten Frings: Es wäre mehr drin gewesen. Wir haben vor der Pause viel zu wenig aus dem Ballbesitz gemacht. Trotzdem Kompliment an meine Mannschaft, die nach der Pause zurückgekommen ist und den verdienten Ausgleich erzielt hat.

Wilson Kamavuaka: Man darf sich freuen, wenn man was Zählbares mitnimmt. Es sind 5.000 aus Fans mitgekommen, wir wollten die Fans nicht enttäuschen.

Kaiserslautern-Coach Norbert Meier Bild © picture-alliance/dpa

Norbert Meier (Trainer Kaiserslautern): Wir haben das gut gemacht und wenig zugelassen. Wir haben versucht, früh zu stören und hatten die besseren Chancen. Wir können insgesamt sehr zufrieden sein. Die Mannschaft hat absolute Leidenschaft auf den Platz gebracht.