Nach der Niederlage gegen den FC Augsburg hadern die Lilien-Profis mit vergebenen Chancen, bitteren Gegentoren und dem späten Nackenschlag.

Torsten Frings: Wir wussten, dass sich Augsburg vom Abstiegsthema befreien kann und entsprechend spielt. Wir sind natürlich enttäuscht. Wir haben uns mehr vorgenommen und wollten an die letzten Spiele anknüpfen - das ist uns überhaupt nicht gelungen.

Aytac Sulu: Das war ein bitterer Nachmittag für uns und auch ein Stück weit unerklärlich. In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel unter Kontrolle, auch wenn es kein gutes Spiel war. Wir hatten das Gefühl, dass es heute etwas geben könnte. Wir sind mutiger aus der Halbzeit gekommen, haben das 1:0 erzielt, aber der Elfmeter hat uns zurückgeschmettert. Mit der ersten guten Ballstafette der Augsburger ist dann das Tor gefallen. Das ist bitter. Wenn man Tabellenletzter ist, ist es nicht so einfach. Es ist ein unglaublicher Druck, dass man gewinnen muss. Es ist auch mental schwierig. Aber wir haben nichts zu verlieren. Wir sind immer noch Letzter und es kann nur noch besser werden. Ich hoffe, dass wir mit viel Wut im Bauch in Bremen auftreten werden. Jetzt brauchen wir aber erst einmal Zeit, um das zu verdauen.

Hamit Altintop Bild © Imago

Hamit Altintop: Wenn man den Gegner so zum Gegentor – also zum 1:1 – einlädt, dann ist es wirklich traurig, weil die ganze Arbeit einfach verpufft. Das ist nicht nur ärgerlich, da ist man auch wütend und dann fällt man in die alten Fehlerketten zurück. Dann ist es schwer, sich wieder aufzubauen. Das war heute eine sehr bittere Niederlage. Das 1:2 passte dann ins Bild. Das wundert nach dem Spiel dann keinen mehr. Unser Hauptproblem ist, dass wir nicht effektiv sind. Heute war es ein zähes Spiel und ich glaube, dass die Augsburger selbst überrascht sind, dass sie hier gewonnen haben.

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): Wir haben es in der ersten Halbzeit geschafft, richtig gut zu verteidigen. Uns war bewusst, dass es ein schweres Spiel werden wird. Die Mannschaft hat einen super Charakter, sie steckt nie auf und versucht nachzulegen.

