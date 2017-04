Ein Sonderlob für die Darmstädter Fans, Hadern mit der eigenen Chancenverwertung und ein bisschen Ratlosigkeit - das sind die Stimmen zur Niederlage des SV98 gegen Leverkusen.

Michael Esser (SV98-Keeper): Wir hatten guten Chancen in der ersten Halbzeit und die Chance zum 1:1. So stehen wir am Ende mit leeren Händen da, was extrem bitter ist. Wir können von Glück reden, dass wir solche Fans haben. Es lohnt sich, weiter Gas zu geben und weiter zu kämpfen. Aber wir müssen halt mal auch ein Tor machen.

Marcel Heller (SV98-Mittelfeldspieler): Wir haben dieses Jahr etwas Pech, schießen wenige Tore. Woran es liegt, weiß ich nicht genau. Das Gute ist, dass wir zumindest Torchancen haben. Wir müssen weiter daran arbeiten, dass wir ein Tor erzielen, um es wieder ins Positive zu rücken. Riesenkompliment an die Zuschauer, wie sie hinter uns stehen in dieser Situation. Da kann man nur Danke sagen. Viele können die Situation genau einschätzen, wissen, wie schwer es für uns ist. Das Spiel gegen Ingolstadt wird ein Spiel auf Augenhöhe. Hoffentlich können wir den Lauf von Ingolstadt brechen.

Torsten Frings (SV98-Trainer): Wir hatten der Mannschaft gesagt, dass Leverkusen unheimlich konterstark ist. Leider ist das 1:0 durch einen Konter gefallen. Dann haben wir etwas gebraucht, um unser Spiel zu finden. Wir hatten ein paar Chancen, aber das 2:0 war das Ende für uns. Ich glaube, wir haben hier schon bessere Spiele gemacht. Mario Vrancic hat ein ordentliches Spiel gemacht, aber gegen Ende der ersten Halbzeit hat er ein bisschen nachgelassen. Mit der Einwechselung von Jan Rosenthal wollten wir einen kopfballstarken Spieler dazunehmen. Sidney Sam hatte muskuläre Probleme.

Kevin Volland (Bayer Leverkusen): Der Sieg war extrem wichtig. Das Spiel gegen Wolfsburg war nicht so rosig. Wir hatten turbulente Wochen, es ist nicht alles gelungen, von daher tut uns der Sieg einfach gut. Ich glaube, in so einem Spiel wie heute - obwohl wir auch wussten, dass es sehr unangenehm werden kann - tat es gut, die Kombinationen und Abläufe reinzubekommen. Heute haben wir stabil zu Ende gespielt. Aber jetzt kommt ein schweres Spiel gegen Leipzig.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 5.4.2017, 22.30 Uhr