Dankten ihren Fans für zwei furiose Jahre in der Bundesliga: Die Spieler und Veranwortlichen von Darmstadt 98. Bild © picture-alliance/dpa

Die Lilien haben im letzten Bundesliga-Heimspiel eine Niederlage kassiert, die Fans aber machten den Spieltag zum Feiertag. Ein Abschied, viel Wehmut und jede Menge Emotionen – die Stimmen zum Spiel.

Der SV Darmstadt 98 hat sich mit einer Niederlage von den eigenen Fans verabschiedet. Im letzten Heimspiel der Saison unterlag der Absteiger am Samstag Hertha BSC mit 0:2 (0:2). Die Zuschauer im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor ließen sich die gute Laune davon nicht verderben: Sie feierten ihre Mannschaft über die gesamte Spielzeit.

Sandro Sirigu (re.) mit Marcel Heller bei den Fans Bild © Imago

Sandro Sirigu: Wir wollten uns unbedingt anständig verabschieden. Es war ein verdienter Sieg für Berlin, aber es ist schade, sich von den eigenen Fans mit einer Niederlage zu verabschieden. Unsere Fans sind erstklassig und werden das auch bleiben. Sie haben uns heute gepusht. Die zweite Halbzeit, das waren 45 Minuten Gänsehaut. Was die Fans abgeliefert haben, war erstklassig und schon fast Champions League.

Jerome Gondorf: Wir wussten, dass wir uns auf unsere Fans verlassen konnten. Die Stimmung war wieder mal gigantisch. Man kann den Fans gar nicht so viel Respekt aussprechen, wie sie verdienen. Der Spielverlauf war sehr unglücklich, aber am Ende hat man gesehen, dass die Kraft ein Stück weit weg ist. Ich wurde nicht verabschiedet, von daher kann man zumindest die nächsten Tage davon ausgehen, dass ich weiter hier bin. Wenn es etwas zu verkünden gibt, werdet ihr es mitbekommen.

Dominik Stroh-Engel (li.) mit Benjamin Gorka Bild © Imago

Dominik Stroh-Engel: Das ist ein Gefühlsausbruch, den man mit Worten gar nicht beschreiben kann. Ich habe viele Höhen und Tiefen mitgemacht, leider ist die Zeit jetzt vorbei. Aber ich werde Darmstadt 98 immer weiter verfolgen, und der Verein wird mir auch immer im Herzen bleiben. Wir waren damals eine Mannschaft der Gescheiterten, wir wissen, wo wir herkommen. Man muss einfach immer weitermachen, auch wenn es mal nicht so läuft. Im Fußball geht es schnell bergauf, aber auch wieder bergab. Wenn man damit gelassen umgeht, bekommt man auch die Sympathien der Fans. Was die Fans heute noch einmal hier abgerissen haben, das war Weltklasse. Tausend Dank an die Fans, die uns die ganzen Jahre immer super unterstützt haben.

Feierten ihre Mannschaft: die Lilien-Fans. Bild © picture-alliance/dpa

Torsten Frings: Glückwunsch an Berlin zum verdienten Sieg. Wir haben heute besonders in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht. Im zweiten Durchgang konnten wir den Bock dann nicht mehr umstoßen. Hut ab vor unseren Fans. Sie beweisen ein gutes Gespür. Hut ab auch vor meinem Team, wie es sich in der Rückrunde präsentiert.

Aytac Sulu: Wir haben in der ersten Halbzeit eine starke Mannschaft aus Berlin gesehen, sie waren sehr giftig und wollte unbedingt ein Tor schießen. Wir waren zurückhaltend und ein bisschen vorsichtig in manchen Situationen. Die Fans haben uns bei jedem Spiel gefeiert, ob zuhause oder auswärts. Sie sind demütig und wissen, wo wir herkommen. Wir wollten den Zuschauern noch ein positives Erlebnis mitgeben. Das ist uns leider nicht gelungen. Jetzt versuchen wir, das allerletzte Spiel zu gewinnen.

Lilien-Kapitän Aytac Sulu Bild © picture-alliance/dpa

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): Wir mussten etwas probieren nach neun Auswärtsniederlagen in Folge. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen gewackelt, unser Torhüter Rune Jarstein hat uns am Leben gehalten. Ich bin sehr glücklich, aber wir haben noch ein sehr wichtiges Spiel. Wir müssen versuchen, die letzten Reserven zu mobilisieren. Ein Niklas Stark hat mit seinem Einsatz heute seine Gesundheit riskiert, er hat alles gegeben.