Hängende Köpfe in Darmstadt.

Hängende Köpfe in Darmstadt. Bild © Imago

Stimmen zur Lilien-Pleite in Hoffenheim

Auf Sensation folgt Ernüchterung: Darmstadt 98 verliert auch das zehnte Auswärtsspiel in dieser Saison und erleidet einen Rückschlag im Abstiegskampf. Von Ex-Stürmer Sandro Wagner gibt es aufmunternde Worte.

Der SV Darmstadt 98 hat den nächsten Coup im Abstiegskampf verpasst. Die Lilien verloren eine Woche nach dem Überraschungssieg gegen den BVB mit 0:2 bei der TSG Hoffenheim und bleiben abgeschlagen Tabellenletzter. Die Stimmen zum Spiel in der Übersicht.

Hamit Altintop: Wir haben versucht, hier einen guten Ball zuspielen und haben uns besser angestellt als in den vergangenen Auswärtsspielen. Der Trainer von Hoffenheim war froh, dass sie gewonnen haben. So leicht war das nicht für die. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, da fehlt uns das nötige Quäntchen Glück.

Torsten Frings (re.) tröstet Terrence Boyd. Bild © Imago

Torsten Frings: Ich bin grundsätzlich zufrieden mit der Leistung. Wir haben allerdings die Konter nicht gut ausgespielt und Hoffenheim nutzt die Fehler dann leider eiskalt aus. Trotzdem glaube die Mannschaft an sich, wir haben zuletzt gegen drei starke Gegner eine gute Leistung abgerufen. So wollen wir weitermachen.

Terrence Boyd: Wir haben versucht, so lange wie möglich dagegenzuhalten. Wir haben wieder alles reingelegt, wurden aber leider nicht belohnt.

Julian Nagelsmann: In der ersten Halbzeit hätten beide Teams in Führung gehen können. Nach der Pause haben wir dann weniger zugelassen. Großes Kompliment an die Darmstädter. Das war ein gutes Spiel von ihnen.

Sandro Wagner (Mitte) lobt seine Ex-Kollegen. Bild © Imago

Sandro Wagner: Darmstadt 98 war einer der schwersten Gegner, die wir bislang hatten. Und zwar kämpferisch und spielerisch. Sie haben einen Riesen-Schritt gemacht. Ich bin davon überzeugt, dass die Lilien den Klassenerhalt schaffen.