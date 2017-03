"Der Ausgleich lag in der Luft"

Stimmen zur Niederlage der Lilien in Wolfsburg

Der SV Darmstadt 98 hat bei der Auswärtsniederlage in Wolfsburg zu spät in den Vorwärtsgang geschaltet. Am Ende überwiegen bei den Lilien dennoch positive Gefühle. Die Stimmen zum Spiel.

Torsten Frings (Trainer Darmstadt 98): Wir hatten drei Umstellungen, und das hat natürlich unsere Automatismen beeinflusst. Wir standen defensiv gut, offensiv waren wir aber nicht mutig genug. In den letzten 20 Minuten lag der Ausgleich in der Luft. Die Mannschaft ist charakterlich top und zeigt das jede Woche. (Zum Spielbericht geht es hier.)

Andries Jonker (Trainer VfL Wolfsburg): Meine Mannschaft hat überragenden Einsatz und Willen gezeigt. Wir haben in der 1. Halbzeit ganz ordentlich gespielt mit viel Ballbesitz und viel Kontrolle über das Spiel. In der 2. Halbzeit haben wir dann immer weniger Fußball gespielt, mussten kämpfen und haben uns selbst weh getan. In der Mannschaft steckt riesiges Potenzial, aber die Chancenverwertung muss viel besser werden.

Marcel Heller (Darmstadt 98): Wir hatten unsere Chancen, haben einmal nicht kurz aufgepasst und sind in Rückstand geraten. Wenn du dann deine Gelegenheiten nicht nutzt, dann verlierst du halt so ein Bundesliga-Spiel. Für uns ist wichtig, dass wir uns wehren und dass man sieht, dass wir wollen. Wir spielen 1. Bundesliga, das ist Motivation genug. Davon träumen Millionen Männer - warum sollte man sich da aufgeben, wenn nur weil man unten drinsteht?

Sidney Sam (Darmstadt 98): Wir haben uns vorgenommen, mutig zu spielen, aber das hat nicht so gut funktioniert. Wir sind erst in der 2. Halbzeit wach geworden. Dann haben wir nochmal alles versucht, aber am Ende die Chancen nicht genutzt. Wir kämpfen weiter, wir spielen weiter.

Mario Gomez (VfL Wolfsburg): Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Wir haben verpasst, das zweite Tor zu machen. Dabei hatten wir glasklare Chancen, die hätten drin sein müssen. Darmstadt hat zum Schluss dann alles nach vorne geworfen mit ihren Riesen-Kopfballspielern. Sie haben lange Bälle gespielt und da wurde es nochmal brenzlig. Es war ein verdienter Sieg, aber ich bin nicht richtig happy, weil wir das Spiel viel früher entscheiden müssen.

Weitere Informationen VfL Wolfsburg - SV Darmstadt 98 1:0 (1:0) Wolfsburg: Casteels - Blaszykowski, Knoche, Luiz Gustavo, Horn - Bazoer (80. Träsch), Guilavogui - Vieirinha, Arnold (46. Ntep, 86. Mayoral), Malli - Gomez



Darmstadt: Heuer Fernandes - Steinhöfer Banggaard, Sulu, Holland - Altintop, Gondorf - Sirigu (56. Platte), Sam, Heller (85. Kamavuaka) - Schipplock (69. Colak)



Tor: 1:0 Gomez (45.+1)



Gelbe Karten: Knoche, Gomez - Banggaard, Sulu, Gondorf



Schiedsrichter: Brych (München)

Zuschauer: 28.104 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 18.3.2017, 17 Uhr