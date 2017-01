Sidney Sam beklagt ein "blödes" Eigentor, für Torsten Frings hat sich nichts verändert und Aytac Sulu denkt bereits an das Hessenduell gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Spieltag – die Stimmen zur Niederlage von Darmstadt 98 gegen Köln.

Aytac Sulu (Kapitän): "Das einzig Gute waren unsere Fans nach dem Spiel, die uns Mut zugesprochen haben. Wir haben seine sehr, sehr fahrlässige, katastrophale Abwehrleistung an den Tag gelegt. Dann gerätst du gegen eine sehr gute Kölner Mannschaft, die im Aufwind ist, die einen sehr guten Fußball spielt, die vor Selbstvertrauen strotzt, unter die Räder. Wir haben nicht die Tugenden an den Tag gelegt, die uns ausmachen. Wir haben wenige Zweikämpfe gewonnen und waren ein Stück zu weit auseinander. Gut, dass in der kommenden Woche Derby ist. Bei einem Derby sind die Vorzeichen immer ausgeglichen. Ein Derby hat seine eigenen Gesetze."

Sidney Sam (Torschütze): "Wir waren in den ersten 30 Minuten die bessere Mannschaft, dann haben wir ein blödes Eigentor gemacht, sind total aus der Fassung gewesen und haben das Spiel aus der Hand gegeben. Wir haben uns Konter eingefangen und aus dem Nichts so eine Klatsche bekommen. Es ist einfach unerklärlich, aber wir müssen jetzt die Köpfe oben behalten und im nächsten Spiel wieder alles geben."

Torsten Frings (Trainer): "Nach dem Eigentor hat uns Köln den Schneid abgekauft. Wir sind leider noch nicht so weit, dass wir so ein Eigentor einfach so verdauen können. Danach haben wir ein bisschen den Glauben, die Ordnung und unsere Aggressivität verloren. Dann haben wir natürlich eine schöne Packung bekommen. Im Grunde hat sich nichts verändert. Wir haben verloren. Ob jetzt 1:0, 2:1 oder 6:1 – es geht trotzdem weiter. Die Möglichkeit bleibt trotzdem da, aber natürlich wissen wir auch, dass wir solche Leistungen nicht so oft zeigen dürfen, denn so hast du keine Chance."