Ein emotionaler Abstieg, die andauernde Stadion-Problematik und jetzt auch noch wilde Wechsel-Gerüchte: Für Rüdiger Fritsch gibt es in diesen Tagen viel Gesprächsstoff. Im hr-heimspiel! bezog der Präsident des SV Darmstadt 98 nun klar Stellung.

Fußball-Noch-Bundesligist SV Darmstadt 98 befindet sich in der Analyse einer Saison, an deren Ende die Lilien in die Zweite Liga zurückkehren müssen. War die Verpflichtung von Norbert Meier als Trainer und Holger Fach als Sportlichem Leiter im vergangenen Sommer ein Fehler? Dazu fand Rüdiger Fritsch am Montagabend im heimspiel! des hr-fernsehens ebenso klare Worte, wie zum kolportierten Interesse der TSG Hoffenheim an seiner Person, zu den Kaderplanungen für die kommende Saison und zur sportlichen Zukunft von Hamit Altintop.

Das sagt Rüdiger Fritsch über …

… den Abstieg in die Zweite Liga:

Ich glaube schon, dass der eine oder andere ein Tränchen verdrückt hat. Zum Schluss war der eine oder andere schon traurig, dass das Kapitel Bundesliga jetzt zu Ende ist. Es war eine geile Zeit. Wir haben uns anständig verabschiedet und werden uns jetzt neu zusammenraufen und sortieren.

… das Hoffenheim-Gerücht:

Ich habe das am Montagmorgen gelesen und um zehn nach acht war mein Dementi draußen. Da bestand weder ein Kontakt noch ein Gespräch. An der Hoffenheim-Geschichte war nichts dran. Ich bin in Darmstadt noch für ein Jahr gewählt.

… die Fehlgriffe Norbert Meier und Holger Fach:

Ein klassischer Fehler wäre gewesen, wenn wir anstatt eines Fußballlehrers Norbert Meier einen Klavierlehrer Erwin Hotzenplotz geholt hätten. Wenn ich alles immer vorher wissen würde, dann wäre ich irgendwo im Fußball-Weisheits-Land. Wir haben das damals nicht bei der vierten Flasche Rotwein ausgeknobelt, sondern hatten eine Idee. Nachdem uns Dirk Schuster verlassen hatte, wollten wir die Erfahrung reinholen, die uns gefehlt hat. Wir waren 33 Jahre lang nicht auf der Profi-Landkarte und mussten in kurzer Zeit viel aufholen. Im Fußball gibt es verschiedene Mosaiksteine, die zusammenpassen müssen. Es gibt nicht den einen, der es gut macht und auch nicht den einen, der es schlecht macht.

… die Hoffnung, dass der Kern des Teams zusammenbleibt:

Auf jeden Fall ist sie viel, viel größer als in den Jahren zuvor. In den letzten Jahren haben wir immer erst am letzten Spieltag den Aufstieg oder am vorletzten den Klassenerhalt geschafft. Da mussten wir bis zum Schluss warten, in welcher Liga wir überhaupt spielen. Jetzt haben wir seit einigen Wochen gewusst, dass wir irgendwann das Abreise-Ticket ziehen werden. Das haben wir jetzt am Samstag gezogen. Wir sind gut vorbereitet. 15 Verträge sind am Laufen. Bis jetzt gibt es keine Anfrage, dass irgendwer wechseln möchte.

… die sportliche Zukunft von Hamit Altintop:

Hamit ist ein absoluter Spitzenmann und charakterlich ein super Typ. Wir sind an ihm dran und sprechen mit ihm. Wir werden das tun, was wir in Darmstadt tun können. Es ist keine Frage des Geldes. Bei ihm ist es auch eine Frage, wie seine weitere Lebensplanung aussieht. Wir geben den Kampf um Hamit nicht auf.

… die Stadion-Problematik:

Wir haben bestimmte Zeitzwänge. Wenn wir die nicht einhalten, bekommen wir ein Problem. Der eine Verein scheitert am sportlichen Misserfolg, der andere an wirtschaftlichen Dingen. Es wäre schade, wenn wir der einzige wären, der an der Spielstätte scheitert. Das wäre ein Kuriosum. Wir sind mit der Stadt Darmstadt zusammengerückt und haben intensive, ergebnisorientierte Arbeitssitzungen. Unser Problem ist nicht, dass wir irgendwo ein Dach bauen sollen – sondern die Bausubstanz eines 50, 60 Jahre alten Stadions. Da muss was passieren. Wenn nicht jetzt, wann dann.