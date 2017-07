Nach zwei Jahren im Oberhaus hat es den SV Darmstadt 98 erwischt: Die Lilien gehen als Absteiger in die 2. Liga. Und auch wenn man das am "Bölle" nicht hören will: Die Hessen starten mit neuem Gesicht als Mitfavorit.

So lief die vergangene Saison

Das verflixte zweite Jahr, es wurde auch Darmstadt 98 zum Verhängnis. Der Abstieg aus der Bundesliga war nach einer katastrophalen Hinrunde mit neun Punkten aus 17 Spielen früh absehbar, eine Trennung von Trainer Norbert Meier unvermeidbar. Zu Jahresbeginn übernahm Torsten Frings die Mannschaft.

Unter dem Ex-Nationalspieler verabschiedeten sich die Lilien nicht nur erhobenen Hauptes aus der Liga, sondern sorgten auch für einige Glanzpunkte wie etwa beim Überraschungssieg gegen Borussia Dortmund (2:1) im Februar. Der Charme des Böllenfalltors und die gallische Mentalität des Vereins werden der Liga fehlen.

Wer kommt, wer geht?

Der Umbruch war nach dem Abstieg unvermeidlich. Leistungsträger wie Torwart Michael Esser (Hannover), Jerome Gondorf (Bremen) und Marcel Heller (Augsburg) sicherten sich andernorts ihr Bundesliga-Ticket für 2017/18, Leihverträge wie die von Sidney Sam (Schalke) und Antonio Colak (Hoffenheim) endeten, und Spielmacher Mario Vrancic sucht sein Glück auf der Insel bei Norwich City. Insgesamt gab Darmstadt bislang ein Dutzend Spieler ab. 14 neue Spieler kamen, darunter auch eine Hand voll Jugendspieler.

Prominentester Neuzugang ist zweifellos Kevin Großkreutz. Der Weltmeister von 2014 hatte dem Profifußball nach seinem Rauswurf beim VfB Stuttgart eigentlich abgeschworen, erlag aber doch dem Charme von Darmstadt 98. Vom 1. FC Nürnberg kehrt Tobias Kempe zurück, der die Lilien 2015 per Freistoß im Spiel gegen St. Pauli in die Bundesliga geschossen hatte - ein Transfer mit hohem Sentimentalitätswert.

Fürs Toreschießen sind nach den Abgängen von Colak und Dominik Stroh-Engel (Karlsruhe) Terrence Boyd und der australische Neuzugang Jamie Maclaren (Brisbane Roar) zuständig. Die Lilien hoffen aber noch auf eine Ausdehnung des bisherigen Leihgeschäfts mit U21-Nationalspieler Felix Platte von Schalke 04, auch um eine Weiterbeschäftigung von Routinier Hamit Altintop kämpft der Club noch.

Kann Absteiger Frings auch Aufstieg?

Er trug die geringste Schuld am Abstieg aus der Bundesliga: Cheftrainer-Novize Torsten Frings übernahm die Lilien zu Jahresbeginn mit einem Acht-Punkte-Rückstand aufs rettende Ufer und sorgte dank einer Aufholjagd wenigstens noch für einen Hauch von Spannung im Abstiegskampf. Nun hat der langjährige Bremer die nötige Zeit, seine Spielidee auf die Mannschaft zu übertragen.

Frings selbst will den personellen Umbruch erst einmal möglichst geräuschlos managen. Zur Lage der Liga sagt er nach den Aufstiegen von Hannover und Stuttgart: "Es gibt in dieser Saison keinen klaren Favoriten wie noch in den Jahren zuvor." Heißt: Viele Teams können sich Hoffnung auf eine Top-3-Platzierung machen. Offiziell zählt sich Darmstadt 98 nicht zum Anwärterkreis. "Wir gehen das jetzt seriös und demütig an", setzt Clubboss Rüdiger Fritsch auf Understatement.

Diese Lilien müssen sich nicht verstecken

Das Wort "Aufstieg" würde man in Darmstadt wohl nur hinter vorgehaltener Hand in den Mund nehmen. Kampfansagen überlassen die Lilien anderen, potenteren Clubs. Doch mit bundesligaerfahrenen Spielern wie Kapitän Aytac Sulu, Peter Niemeyer, Jan Rosenthal und Großkreutz müssen sich die 98er keinesfalls verstecken.

Sollte der Saisonstart gelingen, kann sich die Mannschaft im Zusammenspiel mit den erstligareifen Fans am "Bölle" durchaus in einen Erfolgsrausch spielen. Erstmals nach langer Zeit müssen die Darmstädter jedenfalls ihre Außenseiter-Rolle ablegen. In der 2. Liga zählen die Südhessen ab sofort zu den Teams, die es zu schlagen gilt.