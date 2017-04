Noch sechs Spiele, unter anderem beim designierten Meister FC Bayern – dann fällt wohl der Vorhang auf der Darmstädter Erstliga-Bühne. Rechnerisch kann der Abstieg bereits am nächsten Sonntag besiegelt sein.

Ist am Ostersonntag alles vorbei? Für den SV Darmstadt 98, seit Mitte Dezember Tabellen-Schlusslicht und seit Monaten gefühlter Absteiger, könnten am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga die allerletzten Rechenspiele beendet sein. Nach dem 2:3 beim wiedererstarkten FC Ingolstadt und einem erneuten Rückschlag auf fremdem Platz sind die Lilien froh, dass sie gegen den FC Schalke 04 im Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor antreten dürfen.

"Das ist ein Heimspiel. Da wollen wir wieder alles geben, und dann schauen wir, was am Ende herausspringt", sagte Trainer Torsten Frings lapidar. Selbst bei einem Remis könnte der Abstieg für Darmstadt feststehen – wenn der FC Augsburg, FSV Mainz 05 und VfL Wolfsburg gewinnen. Bei einer Niederlage ist es vorbei, wenn Mainz und Augsburg siegen und Wolfsburg mindestens einen Punkt holt.

Außerdem steht da immer noch der Negativ-Rekord des 1. FC Nürnberg aus der Saison 1983/84, als der Club von 17 Auswärtsspielen keines gewann. Am Sonntagabend blieben die Lilien auch im 14. Anlauf ohne Punkt. Dabei hatten die Gäste nach Toren von Mario Vrancic (33. und 39./Foulelfmeter) sogar vorn gelegen, mussten aber zusehen, wie man im Existenzkampf am Tabellenende reüssiert: Der Tabellenvorletzte Ingolstadt drehte das Spiel mit einem Doppelschlag von Almog Cohen (68. Minute) und Freistoß-Kunstschütze Markus Suttner (72.) und holte den dritten Dreier innerhalb einer Woche.

Auf seiner Abschiedstour hat das Frings-Team noch drei Chancen auf den ersten Punkt oder Sieg beim Gegner: in Hamburg (22. April), beim FC Bayern (6. Mai) und am letzten Spieltag in Mönchengladbach (20. Mai). Derweil gehen die Planungen für die 2. Liga weiter.

Darmstadt 98 in der Chefetage mit Raute

Einen Sportdirektor wollen die Lilien nach den schlechten Erfahrungen mit Holger Fach auch im Unterhaus nicht wieder installieren. "Die Aufgaben eines Sportdirektors haben wir nach den Bereichen aufgeteilt. Man kann es mit einer Raute vergleichen", sagte Präsident Rüdiger Fritsch dem Kicker (Montagsausgabe).

Im Zentrum soll das Trainerteam mit Frings stehen. Drumherum Alexander Klitzpera als Kaderplaner mit der Scouting-Abteilung, Tom Eilers (Vertreter des Präsidiums/Transfers), Teammanager Michael Stegmayer. "Oben stehe ich als Präsident, der sich nicht in die sportlichen Entscheidungen einschaltet, aber die wirtschaftlichen Gesichtspunkte im Auge hat", erklärte Fritsch.

Colak trotzt der Abstiegsangst

Die Tatsache, dass der Abstieg in die zweite Liga bereits am nächsten Sonntag besiegelt werden könnte, mindert nicht den Ehrgeiz der SV98-Profis. "Wir blenden das aus", sagte Stürmer Antonio Colak am Montag im Gespräch mit dem hr-sport. "Natürlich will man nicht daran denken. Aber das gehört dazu. Wir konzentrieren uns weiter darauf, alles zu geben und bis zum Ende der Saison so viele Punkte wie möglich zu holen", so Colak weiter.