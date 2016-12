Beim Bau eines neuen Stadions für den SV Darmstadt 98 kommen vier potenzielle Standorte in Betracht. Bis kommenden Sommer soll eine Entscheidung fallen. Eine Wunschlösung gibt es nicht.

Bei den langwierigen Planungen einer bundesligatauglichen Spielstätte für den SV Darmstadt 98 geht es langsam aber sicher voran. Nach den gescheiterten Plänen eines Umbaus des maroden Stadions am Böllenfalltor stehen jetzt die Alternativen fest. Am Montag benannten Stadt und Verein in einer gemeinsamen Pressekonferenz vier potenzielle Standorte für einen Neubau. In Frage kommen demnach Areale in Arheilgen, südlich der B26, Eberstadt-West und am Gehaborner Hof in Weiterstadt.

"Wir betrachten diese vier Standorte als gleichwertig, eine Präferenz für einen von ihnen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht", sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne). In den kommenden Monaten stünde eine genaue Überprüfung an. "Ziel ist, dass es vor der Sommerpause im Stadtparlament entschieden wird", versprach Partsch. Für rund 35 Millionen Euro soll ein Stadion für 20.000 bis 25.000 Zuschauer entstehen.

Zahlreiche Hürden erwartet

Einfach dürfte die Entscheidungsfindung allerdings nicht werden. Bei allen potenziellen Standorten gebe es neben den identifizierten Vorteilen auch zahlreiche Hürden. So wären in Eberstadt und südlich der B26 teils massive Eingriffe in den Bannwald nötig. Am Gehaborner Hof spräche unter anderem eine fehlende Anbindung an den ÖPNV, in Arheilgen hohe Kosten für den Erwerb der Fläche gegen eine Umsetzung.

"Wir müssen große Anstrengungen machen, um das realisieren zu können. Aber wir sind dazu bereit", meinte Partsch. Jedes der vier Areale greife in einen bestimmten Bereich ein und sei somit mit Nachteilen verbunden. Ursprünglich hatten die Planer zwölf Standorte auf ihrer Liste, acht davon aber wieder verworfen.

Weiter am Böllenfalltor

Das bestehende Stadion der Lilien am Böllenfalltor soll bis zur Fertigstellung einer neuen Spielstätte für den Liga-Spielbetrieb "in einem voll tauglichen und allen Auflagen genügenden Zustand erhalten" werden. "Wir wollen unseren Vereinssitz und unseren Trainingsbetrieb ohnehin nicht vom Böllenfalltor verlagern", erläuterte Präsident Rüdiger Fritsch. Ein zunächst geplanter Neubau an diesem Standort war an Anwohnerprotesten und baurechtlichen Auflagen gescheitert.