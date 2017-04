Bei Bundesliga-Schlusslicht SV Darmstadt 98 laufen die Planungen für die kommende Saison. Mittelfeldmann Jan Rosenthal soll nach Wunsch von Trainer Torsten Frings bleiben. Zwei andere Akteure werden die Lilien hingegen wohl verlassen.

Mittelfeldspieler Jan Rosenthal von Bundesliga-Schlusslicht SV Darmstadt 98 droht im Heimspiel gegen seinen Ex-Club SC Freiburg auszufallen. Der 31 Jahre alte Offensivmann hat sich im Training eine Zerrung an der Hüfte zugezogen, wie Trainer Torsten Frings am Donnerstag sagte. Für die kommende Saison will der Verein den verletzungsanfälligen Spieler jedoch halten.

"Ich finde den Jan immer noch super. Er würde uns mit Sicherheit auch in der Zweiten Liga gut helfen", sagte Frings. "Wir haben mit ihm darüber gesprochen. Aber er möchte noch ein wenig darüber nachdenken, was wir natürlich akzeptieren." Rosenthal, der seine Profi-Karriere bei Hannover 96 begann, spielte später für den SC Freiburg und Eintracht Frankfurt. Anfang 2015 kam er nach Darmstadt. In rund zweieinhalb Jahren bestritt er nur 49 Pflichtspiele für die Lilien, wobei er einen Treffer erzielte. Immer wieder wurde er von Verletzungen zurückgeworfen.

Während der Verein bei Rosenthal also noch auf ein Bleiben hofft, stehen für zwei andere verdiente Spieler die Zeichen auf Abschied. Angreifer Dominik Stroh-Engel, der bei den Lilien zum Drittliga-Rekordtorjäger wurde, aber in der Bundesliga nicht mehr über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskam, kündigte im Kicker an, sich einen neuen Verein zu suchen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Das gilt auch für das Arbeitspapier von Benjamin Gorka. Der Abwehrspieler ist seit Sommer 2012 in Darmstadt und damit dienstältester Spieler im Kader. Er soll die Möglichkeit erhalten, "im Verein weiterzumachen - in welcher Form auch immer", wie Frings sagte. Der 33-Jährige, der in dieser Saison noch ohne Pflichtspieleinsatz ist, wolle jedoch noch spielen. "Benny ist ein hervorragender Charakter. Das ist ein sensibles Thema, da müssen wir gucken, wie wir mit ihm weitermachen."

SV98 kann Geschichte schreiben

Nach den Erfolgen gegen Schalke 04 und den Hamburger SV (jeweils 2:1) könnten die Lilien mit einem Sieg im Spiel gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr) Geschichte schreiben. Drei Siege hintereinander sind dem Verein in seinen insgesamt vier Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit noch nie gelungen.

"Die zwei Siege waren super und gut für das Selbstvertrauen", sagte Frings. "Wir wollen dieses Gesicht auch am Samstag zeigen und die Punkte hierbehalten." Fehlen werden dabei weiter Angreifer Terrence Boyd (Sprunggelenkverletzung) und Defensivroutinier Peter Niemeyer (Achillessehnenprobleme). Sollten die Lilien nicht gewinnen, stünden sie als erster Absteiger fest.