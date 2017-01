Seit gut zwei Wochen redet Torsten Frings seine Spieler stark. Am Samstag wird sich zeigen, welche Wirkung das auf Darmstadt 98 hat. Als richtungsweisend erachtet der Trainer-Debütant die Partie gegen Mönchengladbach aber nicht.

Natürlich sei er ein bisschen nervös, gestand Torsten Frings vor seinem ersten Bundesligaspiel als Cheftrainer. Als Spieler habe er die Situation selbst beeinflussen können. "Als Trainer bist du immer auch von der Mannschaft abhängig", sagte der Coach von Bundesliga-Schlusslicht SV Darmstadt 98 am Donnerstag. Ein Sieg im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr) wäre zwar "überragend". Aber sollte es nicht klappen, wäre dies kein Beinbruch. "Die Saison ist noch lang. Wir werden kämpfen bis zum letzten Tag. Und der letzte Tag ist nicht am Samstag."

Die gut zweiwöchige Vorbereitung verlief ordentlich. Nun wird es ernst – und Frings freut sich darauf, dass es endlich wieder losgeht. "Wir haben sehr gut gearbeitet – im Kraftbereich wie auch bei der Taktik. Jetzt müssen wir das noch umsetzen", sagte der frühere Nationalspieler, der als Trainer bislang nur als Assistent bei Werder Bremen gearbeitet hat.

Gladbach? Frings: "Überragend!"

Gladbach ist für den 40-Jährigen trotz Tabellenrang 14 "eine überragende Mannschaft, die überragende Einzelspieler hat". Es sei daher wichtig, dem Gegner "von Anfang an Paroli zu bieten". Erschwert werden könnte dieses Vorhaben jedoch ausgerechnet durch den Ausfall von Defensiv-Allrounder Peter Niemeyer. Der 33-Jährige laboriert weiter an einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung. Auch der von Schalke 04 ausgeliehene Offensivmann Sidney Sam droht wegen einer Erkältung auszufallen. Bei beiden werde es "ganz, ganz eng" mit einem Einsatz am Samstag, so Frings.

Möglich ist, dass dann Markus Steinhöfer zum Kader der Darmstädter gehört. "Fakt ist, dass wir gerne mit ihm arbeiten möchten", sagte der Coach. Der 30 Jahre alte Rechtsverteidiger, der in der Bundesliga 41 Partien für Eintracht Frankfurt bestritt, war zuletzt vereinslos und trainiert seit einigen Wochen bei den Lilien mit. Kein Thema mehr ist dagegen wohl der Angreifer Terrence Boyd von RB Leipzig. "Wir haben uns mit ihm beschäftigt. Aber mein letzter Kenntnisstand ist, dass das nicht machbar ist für uns", sagte Frings.

Im Sturm spielt ein Stürmer

Dabei würde den Lilien etwas frischer Wind im Angriff guttun. Denn in den vergangenen vier Pflichtspielen blieb die Mannschaft ohne Tor, schaffte in den 16 Ligapartien vor der Winterpause nur elf Treffer. Wer am Samstag im Angriff auflaufen wird, ließ Frings offen. Auf die Frage, welcher Spieler im Sturm denn die Nase vorn habe, antwortete er grinsend: "Ein Stürmer".