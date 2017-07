Yannick Stark ist seit seinem Wechsel 2015 zum SV Darmstadt 98 noch nicht richtig auf Touren gekommen. Nach seinem Gastspiel beim FSV Frankfurt in der vergangenen Saison will er bei den Südhessen nun endlich durchstarten.

Yannick Stark möchte nichts dem Zufall überlassen. Schon vor dem Trainingsstart der Lilien Mitte Juni hat der Mittelfeldspieler an sich gearbeitet. "Ich wollte gut vorbereitet sein", sagt Stark in einem vereinseigenen Interview . Also hat er sich frühzeitig ans Werk gemacht. "Ich merke, dass ich davon jetzt schon profitiere."

In bestechender Frühform

Stark wechselte 2015 von 1860 München nach Darmstadt, konnte sich unter Trainer Dirk Schuster damals aber nicht in die Mannschaft spielen. Gerade einmal drei Zweitligaspiele absolvierte er für die Lilien. Zur vergangenen Saison ließ er sich zum FSV Frankfurt ausleihen. Ein Schritt zurück, um einen Schritt voran zu kommen. "Ich habe die Spielpraxis bekommen, die mir in den Jahren zuvor gefehlt hat. Ich kam wieder in meinen Spielrhythmus und die reine Statistik liest sich auch ganz ordentlich", merkt Stark nicht zu Unrecht an. In 33 Spielen erzielte er acht Tore für den damaligen Drittligisten. Auf den Abstieg in die Regionalliga hätte der 26-Jährige aber gut und gerne verzichten können.

Das Kapitel FSV Frankfurt soll nun aber der Vergangenheit angehören. Stark konzentriert sich wieder voll und ganz auf die Lilien und präsentiert sich im Trainingslager in Haus im Ennstal in bestechender Frühform. "Natürlich gibt es Einheiten, in denen jeder mal richtig beißen muss, aber mir macht es richtig Spaß und ich fühle mich gut."

Korrekte Trainer, korrekte Kollegen

Stark schwärmt geradezu vom Trainerteam um Torsten Frings, unter dem er eine echte Chance zum Neustart in Darmstadt sieht. "Ich merke, dass das Trainerteam mir absolut unvoreingenommen gegenübertritt. Jeder Spieler blüht in diesem Umfeld auf und ich will es auch für mich optimal nutzen", so der Mittelfeldspieler.

Auch in der neu zusammengestellten Mannschaft fühlt er sich gut aufgenommen. Die sportliche Qualität sei vorhanden, die Mitspieler seien auf menschlicher Ebene alle "absolut korrekt" und mit Rückkehrer Tobias Kempe hat er im Trainingslager einen alten Bekannten als Zimmergenossen. Geht es nach Stark kann die neue Zweitligasaison gerne beginnen. "Als die Spieltage terminiert wurden, habe ich mich sehr gefreut, mit einem Heimspiel in die Saison zu starten. Diesem Tag fiebere ich entgegen." Vielleicht bestreitet der gebürtige Darmstädter dann sein viertes Zweitligaspiel für die Lilien.