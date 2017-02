Das Hessenderby sorgt im Nachgang weiter für Zündstoff: Während Eintracht-Coach Niko Kovac den Schiedsrichter in Schutz nimmt, fühlt sich Lilien-Profi Jan Rosenthal allmählich verarscht.

Einen Elfmeter gegeben, einen Elfmeter verweigert: Schiedsrichter Manuel Gräfe hat mit seinen Entscheidungen das Nachbarschaftsduell zwischen der Frankfurter Eintracht und dem SV Darmstadt 98 (2:0) maßgeblich beeinflusst. Ob der Unparteiische dabei alles richtig gesehen hat? Die Meinungen darüber gehen auseinander: "Das war eine Leistung auf Weltklasse-Niveau", lobte Eintracht-Trainer Niko Kovac am Montag, während Lilien-Profi Jan Rosenthal das rund 33 Kilometer weiter südlich ganz anders sah: "Er muss uns in der ersten Halbzeit einfach diesen Strafstoß geben", kritisierte er.

Die beiden Szenen, die die Gemüter so erhitzten, spielten sich beinahe identisch ab. Jeweils nach Eckbällen stürzten im Strafraum Spieler übereinander, die mit dem Ball erst einmal gar nichts zu tun hatten. In der ersten Halbzeit rammte Eintracht-Abwehrchef David Abraham Lilien Spieler-Peter Niemeyer von hinten den Ellenbogen in den Rücken (26. Minute), in der zweiten Halbzeit brachte der Schwede Alexander Milosevic den Spanier Jesus Vallejo durch Trikotzerren zu Fall. Zwei elfmeterwürdige Vergehen – aber nur ein Pfiff: Die Lilien gingen leer aus, die Eintracht durfte sich in Person von Makoto Hasebe den Ball auf den Punkt legen.

Weitere Informationen Fischer widerspricht Kovac Eintracht-Präsident Peter Fischer hätte sich nicht beschwert, wenn der SV Darmstadt 98 für das vermeintliche Foul von David Abraham an Peter Niemeyer einen Strafstoß bekommen hätte. "Aus der Distanz waren das für mich zwei Elfmeter", sagte er im hr-heimspiel! am Montagabend zu den viel diskutierten Szenen. Ende der weiteren Informationen

Ich mag ihn ja, aber...

"Wir haben einen Elfmeter bekommen, den man geben kann. Und gleichzeitig einen nicht bekommen, den man ebenfalls geben kann", fasste Rosenthal die Darmstädter Gemütslage zusammen. Die Lilien fühlen sich ungerecht behandelt und wittern langsam aber sicher Vorsatz bei den Männern mit der Pfeife. "Das ist jetzt schon zum gefühlt achten Mal so passiert", monierte Rosenthal, der sich bereits unmittelbar nach Schlusspfiff in einer Darmstädter Menschentraube wiedergefunden und auf den Referee eingeredet hatte. Eindeutiger Tenor der spontanen Demo: Wir fühlen uns betrogen.

"Ich habe ihm gesagt, dass die doch nicht jedes Mal die Spiele entscheiden können, indem die Elfmeter gegen uns pfeifen." Gräfe, laut Rosenthal "ein super Typ", habe ihm dann zwar erklärt, dass er auch den Lilien einen Elfmeter zugesprochen hätte, "wenn der auch so klar" gewesen wäre. Aus seiner Sicht habe er aber alles richtig gemacht. "Das ist eben die Krux der kleinen Vereine", so der ehemalige Eintracht-Profi. "Ich weiß nicht, ob das eine Einstellung ist beim DFB: Wenn Darmstädter Spieler fallen, sind sie zu schwach. Wenn sie foulen, sind sie zu dumm."

Weitere Informationen Buchmann kritisert Milosevic Der ehemalige Lilien-Trainer Lothar Buchmann hat in der Elfer-Diskussion vor allem das Verhalten von Darmstadts Innenverteidiger Alexander Milosevic kritisert. "In dem Moment, als er versucht zu halten, ist der Ball noch gar nicht im Spiel", sagte er im hr-heimspiel! am Montagabend. "Als Trainer wäre ich da stocksauer." Ende der weiteren Informationen

Kovac kann es nicht mehr hören

Eine Einstellung, die Eintracht-Coach Kovac auf die Palme bringt. Von einer Fehlentscheidung oder einer Bevorzugung eines der beiden Teams will er nichts wissen. Stattdessen gab er Nachhilfe in Regelkunde. "Festhalten ist einfach etwas anderes als mit dem Körper reinzugehen", verteidigte der 45-Jährige sowohl den ausgebliebenen Pfiff des Schiedsrichters als auch die – etwas grob wirkende – Aktion seines Innenverteidigers. "Wir spielen hier ja nicht Basketball, wir spielen Fußball."

Der Frankfurter Übungsleiter, der in den vergangenen Wochen immer wieder die Unparteiischen kritisiert hatte, wünscht sich, dass weniger Zweikämpfe abgepfiffen werden. "Irgendwann gibt es sonst 20 Elfmeter pro Spiel, das kann keiner wollen", sagte er und beendete dann die Debatte über gegebene und nicht gegebene Elfmeter. "Wenn der Arm am Körper ist, ist das überhaupt nichts. Ich lasse so eine Diskussion nicht aufkommen."