David Wagner hat den englischen Zweitligisten Huddersfield Town in die Premier League geführt. Nun wird der gebürtige Frankfurter bei Topclubs wie Borussia Dortmund gehandelt und hat dabei auch seine hessische Heimat noch im Blick.

Für Jürgen Klopp ist er der begehrteste Trainer der Premier League, für die Fans von Huddersfield Town ein Held: David Wagner. Der Mann, der den englischen Traditionsclub nach 45 Jahren zurück in die Premier League geführt und damit den größten Erfolg seiner Trainerkarriere gefeiert hat. "Es ist surreal", sagt Wagner im Gespräch mit dem hr-sport. "Das Ganze ging an mir vorbei wie im Film."

Weitere Informationen Interview im hr1-heimspiel! Das gesamte Interview mit David Wagner hören Sie am Samstagnachmittag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr im hr1-heimspiel. Ende der weiteren Informationen

Im November 2015 wechselte der gebürtige Frankfurter nach einem Engagement bei Borussia Dortmund II auf die Insel. Wagner krempelte Huddersfield um, verordnete seinem Team einen neuen Spielstil. Mit organisiertem Pressing, gleich mehreren deutschen Spielern und einem übersichtlichen Etat kämpfte sich der Underdog bis in die Playoffs der englischen Championship. Am vergangenen Montag gelang Wagner und seinem Team gegen den FC Reading im Elfmeterschießen schließlich der Aufstiegscoup.

One-Hit-Wonder bei der Eintracht

Begonnen hat Wagners Erfolgsgeschichte einst bei Eintracht Frankfurt. Hier feierte er sein Profidebüt. "Ich habe einmal für die Eintracht gespielt. Ich bin also ein One-Hit-Wonder", sagt Wagner über die Partie gegen den VfL Bochum im Dezember 1991. "Ich erinnere mich daran, dass ich für Anthony Yeboah reinkam und das war eine ganz große Ehre." Es sollte das einzige Spiel für die Eintracht bleiben. Es folgten Stationen bei Mainz 05, Schalke 04, dem FC Gütersloh, Waldhof Mannheim und schließlich Darmstadt 98.

Mit den Lilien verbindet den 45-Jährigen bis heute viel. "Da sind gute Leute am Werk", ist Wagner überzeugt. Mit Tom Eilers, der bei den Lilien für Lizenzspielerangelegenheiten zuständig ist, ist er eng befreundet. Auch Präsident Rüdiger Fritsch kennt er gut. "Ich habe das sehr nah verfolgt", sagt er über die Entwicklung der Darmstädter. „Ich habe mich sehr gefreut, dass sie die Aufstiege geschafft haben – ja auch unter spannenden und kuriosen Umständen.“

Lilien im Blick

Und das ist nicht die einzige Parallele zu Huddersfield. "Uns hat eine ganze Zeit lang die 'Jetzt-erst-recht'-Mentalität getragen“, verriet Wagner. "Jeder hat uns prophezeit, dass wir in der Tabelle abrutschen oder dann in den Playoffs scheitern werden. Diese Mentalität hat die Mannschaft zu Höchstleistungen gepusht." Das aber ist nicht das ganze Geheimnis des Erfolges. "Wir haben es geschafft, eine Mischung zusammenzustellen, wo die Jungs ganz toll miteinander interagieren", so Wagner. Auch die deutschen Profis seien integriert – "in der Mannschaft, im Verein und der Stadt."

Und dann ist da ja auch noch Wagner selbst, der aus Spielern, die in Deutschland strauchelten – wie etwa Chris Löwe und Michael Hefele – englischen Profis und vielen Leihspielern eine starke Mannschaft formte. Auch deshalb wird Wagner nicht nur von Premier-League-Vereinen umschwärmt, sondern gilt auch bei Borussia Dortmund als Kandidat für die Nachfolge von Thomas Tuchel. "Ich möchte die Gerüchte gar nicht kommentieren", sagt Wagner dazu. In Dortmund, wo seine Familie noch immer lebt, fühlt er sich wohl und auch der BVB liegt ihm am Herzen.

Zukunft beim BVB?

"Ich habe natürlich sowohl die Saison als auch die Begleitumstände sehr aufmerksam verfolgt, weiß aber, dass da Leute am Werk sind, die herausragende menschliche und auch berufliche Fähigkeiten haben und die werden das Schiff in die richtige Richtung lenken", sagt er. Mit einem Kapitän David Wagner? "Davon können wir – glaube ich – ganz sicher nicht ausgehen." Begehrt bleibt der gebürtige Frankfurter trotzdem, das weiß auch Jürgen Klopp.