Ultimatum an Frankfurt

Rennbahn oder Leistungszentrum? Da die Beantwortung dieser Frage noch immer nicht geklärt ist, denkt der DFB jetzt über Alternativen nach. Präsident Grindel verliert langsam aber sicher die Geduld.

Der Deutsche Fußball-Bund plant wegen der fehlenden Rechtssicherheit um die Bebauung der Frankfurter Rennbahn die Suche nach einem anderen Standort für das DFB-Leistungszentrum. Sollte es bis zur nächsten Präsidiumssitzung am 19. Mai keine Rechtssicherheit geben, "werden wir anfangen, uns nach anderen Flächen umzusehen", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Gemeint seien damit mögliche Standorte in anderen Städten, hieß es in dem Bericht.

Grindel verliert die Geduld

Zugleich kündigte Grindel an, ohne diese Rechtssicherheit auch den für September geplanten außerordentlichen Bundestag abzusagen. Das DFB-Präsidium wollte sich dabei von den Delegierten die Zustimmung für das multi-millionenschwere Großprojekt sichern. Neben der Fußball-Akademie soll die neue Zentrale des Verbandes auf dem Rennbahngelände entstehen. Die Kosten dafür bezifferte Grindel laut Zeitung auf rund 140 Millionen Euro.

Die Stadt hatte dem DFB das Gelände für Anfang 2016 vertraglich zugesichert. Der um den Verbleib kämpfende Renn-Club verhinderte mit Prozessen aber bisher eine Übergabe. Für den 5. Mai hat das Oberlandesgericht Frankfurt einen Berufungstermin angesetzt, bei dem geklärt werden soll, ob die Stadt dem Renn-Club den Pachtvertrag ordnungsgemäß gekündigt hat. Auf die Frage, wie lange der DFB noch Geduld habe, sagte Grindel: "Nicht mehr lange."