Erst ein Kurztrip zur Familie, dann trainieren für den Confed-Cup: Den hessischen Nationalspieler passt die Vorbereitung in Frankfurt perfekt in den Plan. Für die „Mini-WM“ in Russland haben sich zudem klare Ziele.

Die Anreise zum Vorbereitungs-Endspurt auf den Confederations-Cup in Russland war für Emre Can und Niklas Süle besonders nah. Als Teil des 22-köpfigen Nationalkaders bereiten sich die beiden Frankfurter derzeit in der Main-Metropole auf das Turnier in Russland vor. "Ich hatte nur zehn Minuten Anreise, das war für mich perfekt", freute sich Emre Can, der den Kurzurlaub zuvor mit Freunden und Familie in seiner Heimat verbrachte.

Vorfreude und Siegeswillen

Bei den Hessen, neben Can und Süle gehört auch Shkodran Mustafi aus Bebra zum Kader, machte sich wenige Tage vor Abflug Vorfreude breit. "Das Turnier ist für jeden wichtig. Wir freuen uns, dem Bundestrainer zeigen zu können, dass er uns zu recht eingeladen hat", sagte Süle, der in der kommenden Saison für den FC Bayern München auflaufen wird. "Wir versuchen guten Fußball zu zeigen und für gute Laune und eine gute Show zu sorgen."

"Wir fahren nicht hin, um einfach nur Fußball zu spielen, wir fahren hin, um zu siegen", stellte Can klar, "ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft. Wir wissen aber auch , dass es beim Confed-Cup ein anderes Kaliber ist, als in den beiden Spielen bisher."