Nach Gemeinsamkeiten sucht man bei der Frankfurter Eintracht und Darmstadt 98 vergeblich. Eines aber eint die beiden Clubs vor dem Aufeinandertreffen: der Respekt vor dem Gegner.

Höhenflug oder Tabellenkeller – die Ausgangslage vor dem Hessenduell zwischen der Frankfurter Eintracht und Darmstadt 98 am Sonntag (17.30 Uhr) könnte unterschiedlicher kaum sein. 23 Punkte und 15 Tabellenplätze trennen die beiden Teams. Während die Eintracht mit Blick auf die kommende Saison gar von der Champions League träumen kann, geht es für die Lilien um das blanke Überleben in der Bundesliga. Die Rollenverteilung vor dem Aufeinandertreffen scheint also klar – wäre da nicht der besondere Charakter des Spiels. "Es ist ein Derby", sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac. "Wir wissen, dass es ein schwieriges Spiel werden wird."

Davon ist auch Lilien-Routinier Jerome Gondorf überzeugt. Die aktuell starke Form der Eintracht nötigt ihm zwar Respekt ab – mehr aber auch nicht. "Wir gehen nicht in ein Derby und sagen: 'Ihr habt gerade einen guten Lauf und wir gönnen euch die drei Punkte.' Das wird es nicht geben", betonte er. "Es ist Derby und wir werden alles dafür tun, dass wir dort etwas entführen können." Etwas Zählbares brauchen die Lilien angesichts von gerade einmal neun Punkten auch ganz dringend, wenn der Klassenerhalt nicht in allzu große Ferne rücken soll.

Köln nur ein Ausrutscher?

Der Abstand des Tabellenletzten zum Hamburger SV auf Rang 17 beträgt derzeit gerade einmal vier Punkte. Und auch Ingolstadt, Bremen und Wolfsburg sind noch in Schlagdistanz. Zwar kassierte das Team von Trainer Torsten Frings am vergangenen Wochenende eine herbe 1:6-Niederlage gegen den 1. FC Köln, Kovac warnte aber davor, den Gegner zu unterschätzen. "Das war ein Ausrutscher", sagte er. "Wir müssen mir unseren Fans im Rücken unseren Fußball spielen und von der ersten Minute an zeigen, dass wir gewinnen wollen."

Zudem hat der SV98 in dieser Woche noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und mit Hamit Altintop, Wilson Kamavuaka und Patrick Banggaard gleich drei Neuzugänge verpflichtet. Nicht alle kennt man bei der Eintracht – oder in der Bundesliga. "Es kann passieren, dass wir am Wochenende zwei, drei Namen auf dem Platz haben, die wir nicht kennen. Da müssen wir uns noch schlau machen", verriet Kovac. Das öffentliche Training der Lilien am Samstag – zu dem Frings die Fans ausdrücklich eingeladen hat – könnte die Möglichkeit dazu bieten. "Das ist interessant. Vielleicht schicken wir da auch mal jemanden vorbei", scherzte Kovac.

Besondere Motivation

Die Mannschaft motivieren, sie auf die besondere Partie einstellen – das dürfte beiden Trainern in dieser Woche nicht allzu schwer fallen. Wie wichtig das Aufeinandertreffen für Fans und Verantwortliche ist, ist den Profis ohnehin bewusst. "Die ganze Region brennt auf dieses Spiel", betonte Frings. "Das ist gut, weil du als Trainer nicht viel erzählen musst." Dass sein Team nach der herben Klatsche nun ein "anderes Gesicht" (Gondorf) zeigen will, sieht Frings als Vorteil. "Wir haben elf hungrige Spieler, die diese Blamage vom letzten Wochenende wieder gut machen wollen", sagte er. "Von daher ist es ein intensives Niveau im Training. Jeder will sich beweisen, jeder will sich zeigen."

Diese besondere Motivation ist auch in Frankfurt spürbar. Während bei Kovac Vorfreude herrscht, betonte Vorstand Axel Hellmann man habe "noch eine Rechnung offen". Schließlich musste sich die Eintracht in der Hinrunde mit 0:1 geschlagen geben – mit den eigenen Fans im Rücken und in verbesserter Form soll das am Sonntag anders werden. "Es wird ein hartes Stück Arbeit. Das wissen wir", warnte auch deshalb Darmstadts Gondorf. "Frankfurt ist immer sehr gut eingestellt. Das Trainerteam macht optimale Arbeit. Aber für uns gilt es, alles reinzuwerfen, alles zu geben und etwas mitzunehmen." Das wollen beide Teams.