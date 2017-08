Ob SGE oder FSV: Das Eintracht-Stadion ist am Sonntag fest in Frankfurter Hand.

Ob SGE oder FSV: Das Eintracht-Stadion ist am Sonntag fest in Frankfurter Hand. Bild © Imago

Eintracht Frankfurt nimmt sich des finanziell schwer angeschlagenen Nachbarvereins FSV Frankfurt an. Die Stadtrivalen treten am Sonntag in einem Benefizspiel für die Bornheimer gegeneinander an. Das Motto: Wir sind alle Frankfurter Jungs.

Mehr als 33.000 Karten sind bisher für das Benefizspiel am Sonntag (15.30 Uhr/live im hr-fernsehen und auf hessenschau.de) zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Frankfurt im Rahmen der Saisoneröffnungsfeier rund um die Commerzbank Arena verkauft worden. Die Partie wird zur Unterstützung des in die Regionalliga abgestürzten FSV ausgetragen, der eine fixe Antrittsgage von 150.000 Euro vom Vorstand der Eintracht Frankfurt Fußball AG erhält.

"Das gibt uns Mut"

"Einer Stadt wie Frankfurt steht es gut zu Gesicht, dass es zwei Proficlubs gibt, die sich gut verstehen", sagte Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann am Mittwoch. Daher war es für den Bundesligist eine Selbstverständlichkeit, dem Stadtnachbarn finanziell zu helfen. Die Eintracht verzichtete auf den sonst zum Saisonauftakt ausgetragenen traditionellen Frankfurt Main Finance Cup gegen einen internationalen Gegner.

Der mit drei Millionen Euro verschuldete FSV hatte vor einigen Wochen einen Insolvenzantrag gestellt und startet nun in der Regionalliga einen Neuanfang. "Wir sind alle zusammengerückt, Verein und Fans. Das gibt uns Mut", sagte FSV-Präsident Michael Görner. Gemeinsam mit Hellmann präsentierte er am Mittwoch das T-Shirt für den Sonntag mit der Aufschrift "Wir sind alle Frankfurter Jungs".

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! Extra. 06.08.2017, 15.30 Uhr