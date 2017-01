Die heißen Tage von Abu Dhabi sind vorbei. Die Eintracht muss sich den letzten Feinschliff für die Bundesliga-Restrunde im winterlich kalten Frankfurt holen. Macht aber nichts, meint Verteidiger David Abraham. Hauptsache, die Frankfurter bewahren ihr heißes Herz.

So ein Wintertrainingslager ist eine feine Sache. Da packen Deutschlands Bundesligisten ihren gesamten Profi-Tross zusammen und kehren der kalten Jahreszeit für ein paar Tage den Rücken. Das ist normalerweise super – zumindest bis zur Rückkehr. Dann schlägt der deutsche Winter umso erbarmungsloser zurück.

David Abraham ist die Umstellung bei der Rückkehr aus Abu Dhabi besonders schwer gefallen. Der Verteidiger schwitzte nämlich nicht nur im Emirat, er hatte seine freien Tage zuvor mit der Familie im heimischen Argentinien verbracht. "Da war es 40 Grad wärmer als hier", sagte der Innenverteidiger am Donnerstag, wollte sich aber eigentlich gar nicht beschweren. Die Trainingsbedingungen in Frankfurt seien schließlich top.

Physisch starke Bullen

Wichtig sei ohnehin nicht, dass es in Frankfurt heiß ist, sondern dass die Frankfurter selbst es sind. Heiß auf die Bundesliga. Laut Abraham sind sie das. "Wir wollen weiter vorgehen wie gehabt: was die Intensität und die Kompaktheit betrifft und vor allem mit dem Glauben an uns selbst." Am Samstag (18.30 Uhr) soll RB Leipzig eine erste Kostprobe der unveränderlich intensiven Eintracht bekommen.

Die Roten Bullen seien kampfstark und verdammt schnell, warnte Abraham zwar, die Eintracht wisse aber, was da physisch auf sie zukommt. "Da müssen wir dagegenhalten und als Mannschaft geschlossen ankämpfen." Der Argentinier ist guter Dinge, dass die Frankfurter auch bei den Sachsen bestehen können. Mehr noch: Abraham glaubt, dass die Eintracht ihre zum Teil atemberaubenden Auftritte der ersten 16 Saisonspiele in den kommenden 18 Partien wiederholen kann. Zumindest arbeite die Mannschaft daran.

Nur noch sportliche Schlagzeilen

"Wir wollen eine ähnliche Runde spielen. Wenn es geht, eine noch bessere. Weil wir uns mit dem Erreichten nicht zufrieden geben wollen." Wichtig seien dafür zwei Dinge: dass die Eintracht weiter von Verletzungen verschont bleibt und dass sie einen kühlen Kopf bewahrt.

Eine Szene wie gegen die TSG Hoffenheim, als sich Abraham zu einem Ellenbogenschlag gegen Sandro Wagner hinreißen ließ, soll es nicht mehr geben. "Da habe ich den Kopf, beziehungsweise die Nerven verloren. Es ist leider vorgekommen, gehört aber der Vergangenheit an", sagt der 30-Jährige. In Zukunft soll die Eintracht nur noch sportlich Schlagzeilen machen. Am besten schon am Samstag in Leipzig.