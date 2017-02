So sehen Verlierer aus: Haris Seferovic (re.) und Ante Rebic können die Niederlage in Berlin nicht verhindern.

So sehen Verlierer aus: Haris Seferovic (re.) und Ante Rebic können die Niederlage in Berlin nicht verhindern. Bild © Imago

Abwärtstrend hält an – Eintracht verliert in Berlin

Schon wieder nicht getroffen, schon wieder keine Punkte, schon wieder ein Platzverweis: Die Frankfurter Eintracht geht auch bei Hertha BSC leer aus und rutscht in der Tabelle weiter nach unten.

Eintracht Frankfurt in der Mini-Krise: Die personell stark gebeutelte Mannschaft von Trainer Niko Kovac hat am Samstag bei Hertha BSC zum dritten Mal in Folge verloren und rutscht nach der 0:2 (0:0)-Niederlage auf Rang sechs der Bundesliga-Tabelle ab. Vedad Ibisevic hatte die Hertha mit einem umstrittenen Treffer in Führung gebracht (52.), Vladimir Darida (84.) sorgte für die Entscheidung.

Seferovic fliegt vom Platz

Bei der Eintracht, die auf das Defensiv-Trio Jesus Vallejo, Omar Mascarell und David Abraham verzichten musste, feierte Guillermo Varela nach langer Verletzungspause sein Comeback in der Startelf und zeigte bis zu seiner Auswechslung in der 70. Minute eine gute Leistung. Für den negativen Höhepunkt des Tages sorgte Haris Seferovic, der nach einer Tätlichkeit (78.) mit Rot vom Platz flog.

Spielerisch tat sich im Berliner Olympiastadion in der ersten halben Stunde so gut wie gar nichts. Die Hertha setzte die ersatzgeschwächten Frankfurter kaum unter Druck, die improvisierte Abwehrkette um Michael Hector, Bastian Oczipka und Timothy Chandler stand sicher. Nach vorne hatte die Eintracht dann fast aus dem Nichts die große Chance zur Führung.

Rebic hat Führung auf dem Fuß

Die einzige Sturmspitze Seferovic fand die Lücke in der ansonsten kompakten Hertha-Deckung und passte prächtig in den Lauf von Ante Rebic. Der Kroate scheiterte jedoch frei am gut postierten Hertha-Schlussmann Rune Jarstein (29.).

Die Partie wurde nun etwas lebendiger. Salomon Kalou, der trotz einer Fußverletzung spielen konnte, prüfte Eintracht-Keeper Lukas Hradecky mit einem Kopfball (41.). Der Ivorer war auch an der Führung der Hertha beteiligt. Niklas Stark spielte in Kalous Lauf, der noch am Schuss gehindert wurde. Den Abpraller verwertete Kapitän Ibisevic zu seinem zehnten Saisontreffer. Da sich Salomon Kalou zum Zeitpunkt des Schusses jedoch im Abseits befand und Hradecky behinderte, hätte das Tor nicht zählen dürfen.

Darida macht den Sack zu

Die Gäste spielten nun zielstrebiger nach vorne. Die Herthaner störten die Frankfurter aber früh und verhinderten schon im Ansatz gefährliche Situationen. Kurz nach dem Platzverweis von Seferovic nach einem Schlag gegen Niklas Stark sorgte Darida nach einer Flanke des gerade eingewechselten Maximilian Mittelstädt per Kopf für die Entscheidung.

Weitere Informationen Hertha BSC Berlin - Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0) Berlin: Jarstein - Pekarik, Langkamp (87.Langkamp), Brooks, Plattenhardt - Skjelbred, Stark - Haraguchi, Darida (89.Duda).Kalou (81.Mittelstädt) - Ibisevic

Frankfurt: Hradecky - Chandler, Hector, Oczipka - Varela (69.Blum), Hasebe, Tawatha - Gacinovic, Besuschkow (64.Tarashaj) - Seferovic, Rebic



Tore: 1:0 Ibisevic (52.), 2:0 Darida (83.)

Rot: Seferovic (78./Tätlichkeit)

Gelbe Karten: Brooks, Haraguchi / Hector, Tawatha, Gacinovic



Schiedsrichter: Stegemann (Niederkassel)

Zuschauer: 43.323 Ende der weiteren Informationen

