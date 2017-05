Alex Meier will am 27. Mai in Berlin auf dem Platz stehen und sein zweites großes Endspiel mit Eintracht Frankfurt bestreiten. Danach müsste er wohl sein Kinderzimmer renovieren.

Wenn die Kinder groß werden und ausziehen, bleiben den Eltern oft nur Erinnerungen. Bei Otto-Normal-Bürgern hängen dann in den heimischen vier Wänden Fotos von der Konfirmation, Schnappschüsse vom Abi-Ball und irgendwann vielleicht Ultraschall-Bilder der kommenden Enkel. Bei Alex Meier ist das etwas anders: Der Torjäger der Frankfurter Eintracht schenkt Mama und Papa Meier bevorzugt Devotionalien seiner Karriere. "Die Medaille vom Pokalfinale 2006 hängt bei meiner Mutter zu Hause. Eingerahmt in meinem alten Kinderzimmer", erzählte er am Donnerstag.

Elf Jahre später soll alles besser werden

Das wohl wertvollste Ausstellungsstück im Meierschen Mini-Museum hat allerdings einen nicht zu übersehenden Makel: Denn was die Zahnspange bei Schulabschluss-Fotos ist, ist die Farbe Silber bei Auszeichnungen. Es hätte alles irgendwie besser sein können damals.

Zum Glück für Meier gibt es elf Jahre nach der 0:1-Endspielpleite gegen den FC Bayern aber tatsächlich die einmalige Chance, sein Zimmer mit einem seltenen goldenen Designerstück weiter aufzuhübschen. Der Torjäger ist nämlich rund neun Wochen nach seiner Fersenverletzung wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen und wohl bereit für das große Spiel.

Ein Einsatz am Samstag (15.30 Uhr) im Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig ist bereits möglich, ein Einsatz im Pokalfinale am 27. Mai im Berliner Olympiastadion gegen den BVB sehr wahrscheinlich. "Es ist jeden Tag besser geworden", bilanzierte Meier die vergangenen Wochen. "Ich bin positiv gestimmt." Für 90 Minuten oder mehr wird es zwar mit Sicherheit nicht reichen, einer Einwechslung in der Crunchtime steht aber bei normalem Verlauf nichts im Wege.

Stendera fällt aus, Vallejo braucht Zeit

Seit sich Meier bei einem Trainingsunfall Ende März in der Ferse – wie er es beschreibt – "einen Muskel und eine Sehne beschädigt" hatte, schuftete er an seinem Comeback. Zunächst in der Reha, dann mit eigenem Physiotherapeuten auf einem Trainingsgelände in Neu-Isenburg und schließlich in einer Rekonvaleszenten-Gruppe gemeinsam mit Marc Stendera und Jesus Vallejo unter den Augen von Reha-Trainer Martin Spohrer. Ein bisschen Schusstraining, ein paar Läufe, alles in gemäßigtem Tempo. "Das ging ohne Probleme", so Meier, der nun im Gegensatz zu seinen beiden Leidensgenossen den nächsten Schritt geht.

Denn während sich Stendera nach anhaltenden Schmerzen im Knie erneut einer Operation unterziehen musste und mit der Diagnose Meniskuseinriss zum wiederholten Male länger pausieren muss, ist auch bei Innenverteidiger Vallejo weiterhin Geduld gefragt. Eine anvisierte Rückkehr ins Training musste am Donnerstag noch einmal verschoben werden. "Ich weiß nicht genau, wie es ihm geht", so Meier, der dennoch guter Dinge ist, selbst bei kurzfristiger Genesung gemeinsam mit dem Spanier im Kader zu stehen. Die Spielpraxis würde beiden zwar fehlen. Da das leichteste Spiel nach einer Verletzung aber immer das erste sei, sei noch alles möglich.

Nichts ist unmöglich

Und so blicken alle Beteiligten bei Eintracht Frankfurt mit großem Optimismus in Richtung der nächsten Tage. Der Fußballgott ist zurück, Jesus steht kurz vor der Wiederkunft. Da scheint plötzlich selbst Borussia Dortmund schlagbar. "Die sind aufgeregt, wir sind aufgeregt. Wenn wir 100 Prozent abrufen, können wir sie ärgern. Das wird keine klare Sache", so Meier, der jetzt nur noch klären müsste, ob in seinem Kinderzimmer im heimischen Buchholz an der Heide Platz auch genug Platz für einen Pokal wäre.