Eintracht Frankfurt treibt die Kaderplanung voran und bindet Mijat Gacinovic langfristig. Der Serbe überzeugte zuletzt vor allem durch seine Flexibilität.

Mijat Gacinovic und Eintracht Frankfurt gehen auch in Zukunft gemeinsame Wege. Der 22-jährige Serbe und der hessische Bundesligist einigten sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung um zwei weitere Jahre bis Sommer 2021. Das teilte die Eintracht am Dienstag mit. "Mijat ist ein wichtiger Bestandteil unseres Mannschaftsgefüges. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn an uns binden können", kommentierte Sportvorstand Fredi Bobic.

Früher Stürmer, jetzt Sechser

Der U-20-Weltmeister von 2015 wechselte im August 2015 zur Eintracht und absolvierte seitdem 35 Bundesliga-Spiele (zwei Tore). Ein Namen machte sich Gacinovic vor allem in der Relegation im vergangenen Jahr gegen den 1. FC Nürnberg, als er im Hinspiel den Ausgleich erzielte und im Rückspiel den entscheidenden Treffer durch Haris Seferovic vorbereitete.

In dieser Spielzeit schulte der gelernte Offensivakteur notgedrungen zum defensiven Mittelfeldspieler um und überzeugte dort nicht nur im Pokalfinale gegen den BVB mit Kampfgeist und schnellem Umschaltspiel. "Er hat mit seiner Flexibilität seine Wichtigkeit für das Team unter Beweis gestellt, generell hat Mijat großen Anteil am Erfolg in dieser und der vorherigen Saison", so Bobic.

Gacinovic freut sich

Gacinovic selbst, der vor seiner Bundesliga-Zeit lediglich für den FK Vojvodina in seinem Heimatland am Ball war, freut sich auf die kommenden Jahre. "Ich bin sehr froh, dass ich hier bleibe. Ich fühle mich sehr wohl bei der Eintracht und in der Stadt", sagte er. "Ich hoffe, dass ich dem Team weiterhin helfen kann und wir noch viele Erfolge zusammen feiern können."