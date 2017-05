Der frühere Eintracht-Kapitän Ioannis Amanatidis fiebert mit seinem Ex-Club auf das Pokalfinale hin. Einen Titelgewinn der Frankfurter hält er für möglich. Alles andere wäre für den Griechen "sehr, sehr enttäuschend".

Ioannis Amanatidis weiß, wie es sich anfühlt, mit Eintracht Frankfurt im DFB-Pokalfinale zu stehen. 2006 hatte er schon eine Hand an dem Pott. Doch das Endspiel gegen Bayern München ging damals knapp mit 0:1 verloren. Für den diesjährigen Showdown am 27. Mai in Berlin drückt Amanatidis seinem Ex-Club natürlich die Daumen. "Ich hoffe, dass die Eintracht den DFB-Pokalsieg als Gelegenheit nutzt, um sich für die Europa League zu qualifizieren", sagte der Grieche am Montag im heimspiel! des hr-fernsehen.

Endspielgegner Borussia Dortmund sei zwar qualitativ besser bestückt. Aber: "Die Eintracht wird ihre Chancen bekommen. Die müssen sie dann knallhart nutzen. Das Team muss innerlich stark sein und alles in diese 90 Minuten reinlegen", weiß der ehemalige Stürmer, der 158 Spiele für die Hessen absolvierte.

"Eintracht hat schwaches Gesicht gezeigt“

Wenn der Pokalsieg nicht gelingt, wäre die Saison der Eintracht eine "sehr, sehr enttäuschende", fand Amanatidis klare Worte. "Denn man hat in der Meisterschaft die Chance vertan, sich für das europäische Geschäft zu qualifizieren", meinte der 35-Jährige. Er war bei der 0:2-Niederlage gegen Wolfsburg am vergangenen Samstag live im Stadion und von der Leistung der Eintracht enttäuscht. "Die Mannschaft hat sich nach dem ersten Gegentor hängen lassen. Da haben sie ein ganz schwaches Gesicht gezeigt", monierte der Ex-Kapitän.

Pokalfinale als Motivationsschub

Daher befürwortet er es, dass Trainer Niko Kovac nach der Partie strenge Worte fand und seinem Team Druck aufbaute, indem er sagte, dass niemand seinen Platz in der Final-Elf sicher hätte. "Die Chance, in einem Pokalendspiel dabei sein können, ist eigentlich schon Motivation genug", weiß Amanatidis. Es sei einmalig, ins Olympiastadion einzulaufen. "Ein Finale ist Gänsehaut pur“, erinnerte er sich.

Einem Eintracht-Spieler drückt "Ama“ ganz besonders die Daumen, dass er in Berlin auflaufen kann: Alexander Meier. Der Stürmer will in dieser Woche ins Mannschafstraining einsteigen und bis zum Finale nach seiner Fersenentzündung wieder fit sein. "Er ist mit seiner Erfahrung und seinem Torriecher sehr wichtig", weiß Amanatidis noch aus der gemeinsamen Zeit bei den Frankfurtern.