Stressresistent, zweikampfstark und gebührend gefeiert: Andersson Ordóñez hat gegen Bremen ein gelungenes Startelfdebüt hingelegt. Bei Eintracht Frankfurt hätte er schon jetzt Stammelf-Potenzial – wären da nicht die körperlichen Defizite.

Bis kurz vor 22 Uhr war die Fußballwelt von Andersson Ordóñez schwer in Ordnung. Das Bundesliga-Startelfdebüt, das der 23 Jahre alte Abwehrspieler von Eintracht Frankfurt am Freitagabend beim 2:2 gegen Werder Bremen ablieferte, entwickelte sich für ihn zu einer sportlich nahezu makellosen Angelegenheit. Ohne große Vorlaufzeit meisterte er die spontane Herausforderung, den Ausfall des von Wadenproblemen geplagten Jesús Vallejo kompensieren zu müssen.

Zusammen mit Marco Russ und David Abraham bildete Ordóñez den x-ten Abwehrverbund der Eintracht in dieser Saison. Mit Erfolg. Weder Zlatko Junuzovic (17.) noch Florian Grillitsch (57.) waren den wuchtigen Tacklings des 86 Kilo schweren Innenverteidigers gewachsen. Doch dann, in der 68. Spielminute, war Ordóñez am Ende seiner Kräfte. Die logische Konsequenz: Auswechselung. Für ihn kam Marius Wolf.

Statistiken für das Stickeralbum

"Wenn man so wie er lange verletzt war, dann hat man Trainingsrückstand", erläuterte Trainer Niko Kovac die Langzeitauswirkungen der Außenbandverletzung, die der Abwehrspieler monatelang mit sich rumschleppte. "Und dann passiert es schon mal, dass man nach 60, 70 Minuten Krämpfe bekommt. Deswegen ist er raus, deswegen mussten wir wechseln."

Zu diesem Zeitpunkt hatte Ordóñez schon längst statistische Werte für das Stickeralbum gesammelt. Zahlen, in deren Nähe manch ein Bremer auch nach 90 Minuten nicht gekommen war. Bis zu seiner Auswechselung verzeichnete Ordóñez 73 Ballbesitzphasen und war damit in dieser Kategorie fünftbester Frankfurter. Zum Vergleich: Max Kruse spielte 90 Minuten durch und kam auf den Bremer Bestwert von 60 Ballkontakten. Ähnliches Bild bei den angekommenen Pässen: Ordóñez brachte 54 Bälle zum Mitspieler (drittbester Frankfurter), Maximilian Eggestein als bester Bremer 33.

Ordóñez im Voting weit vorne

Kein Wunder, dass der Abwehrspieler allerlei Lob erhält. Von den Fans, vom Trainer – und von der Presse. Die Bewertungen reichen von "räumte mannhaft auf dahinten" (Frankfurter Rundschau) über "An ihm lag es nicht, dass die Bremer zwei Tore erzielten" (Frankfurter Neue Presse) bis hin zu "Der Ecuadorianer könnte halten, was sich die Frankfurter vom 1-Mio-Einkauf aus Quayaquil versprechen" (Bild). Im hessenschau.de-Spielerzeugnis lag er bis Samstagnachmittag bei einer Durchschnittsnote von 1,9.

Lobeshymnen, die für Kovac nicht allzu überraschend kommen dürften. "Ich glaube, da haben wir einen ganz Guten verpflichtet", freute sich der Trainer leicht grinsend. "Einen Bissigen. Einen, der seinen Mann steht." Ordóñez habe zwar noch körperliche Defizite, etwas anderes dürfe man aber auch nicht erwarten. Abseits des Fußballplatzes beschreibt der Coach seinen Schützling als introvertiert und sehr ruhig.

"Es ist nicht einfach für ihn, dass seine Familie nicht da ist. Aber so langsam taut er auf – trotz der Kälte, die ihn hier in Deutschland immer noch erwartet." Klingt fast so, als könnte die Fußballwelt von Ordóñez künftig öfter schwer in Ordnung sein. Auch über 22 Uhr hinaus.