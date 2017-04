Auf dem Platz wird er immer wichtiger, daneben immer gesprächiger: Eintracht Frankfurts Andersson Ordóñez taut nach und nach auf – womit er es schafft, Aussagen von Niko Kovac zu widerlegen.

Dem Trainer widersprechen? Im knallharten Geschäft der Fußball-Bundesliga eigentlich ein No-Go. Andersson Ordóñez, Abwehrspieler in Diensten von Eintracht Frankfurt, macht es trotzdem. In gewisser Hinsicht.

Es war nach dem 2:2 gegen Werder Bremen, da beschrieb Niko Kovac den 23-Jährigen als introvertiert. Die Leistung des Ecuadorianers bei seinem Startelfdebüt war direkt erstligareif, abseits des Platzes sei er aber "sehr ruhig". Doch wer sich mit Ordóñez unterhält, der gewinnt sehr schnell einen anderen Eindruck.

Varela und Mascarell als Bezugspersonen

"Ich bin ein offener Mensch, der auf alle zugeht und sich mit allen gut versteht – gut verstehen kann und gut verstehen will", sagt der Winter-Neuzugang, den die Hessen im Januar von Barcelona SC Guayaquil verpflichtet hatten, über sich selbst. Seine besten Freunde in der Mannschaft seien die beiden Defensivspieler Guillermo Varela und Omar Mascarell, "weil ich mit ihnen am meisten zu tun habe und mich mit ihnen am meisten unterhalte". Der hohe Anteil an Spanisch sprechenden Profis in der Kabine erleichtert Spielern wie Ordóñez die Integration.

Doch genau die hat beim Innenverteidiger etwas länger gedauert – sportlich gesehen. Fast vier Monate lang plagte ihn eine Außenbandverletzung im Knie. Ein großer Nachteil für jemanden, der sich bei einem neuen Verein, in einer neuen Liga und in einem neuen Land zeigen will. Erst seitdem die Verletzung vollends auskuriert ist und er beim Auswärtsspiel in Köln erstmals eingewechselt wurde, kann sich Ordóñez ins Rampenlicht spielen. Seine jüngsten Leistungen machen neugierig auf den Menschen, der hinter dem Fußballprofi steckt.

Plan B: Polizist

"Ich bin früher gerne zur Schule gegangen", plaudert er. "Ich hätte mir vorstellen können, Polizist zu werden. In meiner Freizeit schaue ich gerne Fernsehen und mache etwas Ruhiges, um mich zu Hause in Ruhe auf die Spiele vorbereiten zu können." Eine Vorliebe, die erahnen lässt, warum Ordóñez‘ Spitzname "Musa" lautet.

"Musa ist die Kurzform von Musaraña, das bedeutet Spitzmaus auf Spanisch. Ein Schulfreund hat mich so genannt", erklärt er. Und ein Blick ins Zoologie-Lexikon verrät: Spitzmäuse gelten als Einzelgänger. Was die Familie betrifft, hat Ordóñez den Einzelgänger-Status aber nur vorübergehend inne.

Die Familie kommt nach

Seine Frau und das acht Monate alte Töchterchen leben derzeit noch in Ecuador, sollen zur neuen Saison aber nachkommen. Bis dahin wird jeden Tag geskypt. Seit Januar hat der 23-Jährige seine Familie nicht mehr gesehen. "Das ist schon eine lange Zeit", sagt er.

Immerhin: Wenn Frau und Kind im Sommer nach Frankfurt kommen, wird ihnen ein Kälteschock vermutlich erspart bleiben. Ganz im Gegensatz zum Ehemann und Papa. "Schnee im April", antwortet er auf die Frage, mit was er in Deutschland am meisten gefremdelt habe. Die Temperaturen, das dürfte die komplette Familie Ordóñez freuen, werden in den kommenden Monaten steigen. Und auch sportlich soll es für den Abwehrspieler hoch hinaus gehen.

"Eine der schwierigsten Ligen weltweit

"Durch die gute Trainingsarbeit ist es mir Schritt für Schritt gelungen", beschreibt Ordóñez, der sich selbst als einen seiner größten Kritiker und Carles Puyol als größtes Vorbild nennt, seine Annäherung an die Bundesliga. "Eine der schwierigsten Ligen weltweit", wie er sagt. Bei der nächsten Startelf-Nominierung würde er seinem Trainer sicherlich nicht widersprechen.